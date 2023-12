Sognare di perdere i denti è un sogno comunissimo e dal significato tutt’altro che univoco. Scopriamolo insieme.

Fatine e cattivi presagi

Secondo la superstizione sognare di perdere i denti presagirebbe la morte di un caro. Invece, secondo altri significherebbe soldi in arrivo.

Ricordate la “fatina dei denti” che ci portava soldini da piccoli per ogni dente caduto?

Desiderio sessuale

La scuola psicanalitica freudiana correla il sogno alla libido: la caduta di un dente corrisponderebbe al raggiungimento dell’orgasmo.

In linea generale, il principale significato di sognare la caduta dei denti sarebbe legato ad un senso di impotenza, ovvero alla perdita della capacità di “azzannare” ciò che desideriamo. Senso di impotenza che può riguardare gli ambiti più svariati, non solo sotto le lenzuola.

Perdite affettive

Sognare di perdere i denti potrebbe essere manifesto del dolore per una separazione. Può capitare di fare questo sogno perché magari è venuta meno una persona cara, oppure perché qualcuno di importante si è allontanato da noi.

Voglia di cambiamento

I denti che cadono nei sogni possono tradire anche il desiderio di cambiare qualcosa della propria vita, di lasciarsi alle spalle il vecchio per andare incontro al nuovo.

Ricordi d’infanzia

Può succedere di sognare di perdere i denti a seguito di esperienze che in qualche modo risvegliano nel nostro inconscio emozioni dell’infanzia, qualcosa di vissuto da piccoli proprio nel momento in cui si perdevano i dentini da latte.

E se cadono solo i denti davanti?

Oltre al sentimento d’impotenza, perdere i denti davanti simboleggerebbe l’imbarazzo e la difficoltà nel tessere relazioni interpersonali. I denti davanti sono il nostro sorriso, la “maschera” con cui ci presentiamo agli altri.

Nel momento in cui sogniamo che ci cadano esprimiamo un profondo disagio e di inadeguatezza rispetto a chi ci sta attorno. Non a caso spesso capita di fare questo sogno in concomitanza di progetti di lavoro a cui teniamo ma al cospetto dei quali cui non ci percepiamo all’altezza.

Tutti i denti

Sognare di perdere tutti i denti è senza dubbio un’esperienza spiacevole, da film horror. Tuttavia, il significato del sogno potrebbe essere meno spaventoso di quanto si pensi: può essere espressione del fatto che si sta preparando un cambiamento interiore, che si è in una fase di passaggio cruciale.

Ecco perché perdere ogni dente è piuttosto frequente alle soglie di passi degni di nota, dal trasferimento al cambio di lavoro, dal matrimonio alla gravidanza.