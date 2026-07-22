Inviare denaro a un figlio, aiutare un genitore con una spesa imprevista o fare un regalo a un fratello è un’operazione perfettamente lecita. Oggi, inoltre, non è più necessario ricorrere esclusivamente al bonifico bancario: esistono numerose app che permettono di trasferire denaro in pochi secondi direttamente dallo smartphone. Dal punto di vista fiscale, questi strumenti non rappresentano un problema, purché le operazioni siano tracciabili e coerenti con la situazione economica del contribuente. Le applicazioni di pagamento peer-to-peer (P2P), i conti digitali e i servizi di money transfer consentono infatti di inviare somme di denaro lasciando una traccia dell’operazione, elemento che può rivelarsi importante in caso di eventuali verifiche. Una cosa da ricordare per non far insospettire il Fisco è la causale che deve essere chiara e indicare subito a cosa serve quella somme, per esempio spesa, affitto. Un altro consiglio è quello di evitare di frazionare artificiosamente importi elevati in tanti piccoli pagamenti nella convinzione di eludere i controlli. Una pratica di questo tipo non elimina eventuali obblighi fiscali e potrebbe anzi attirare l’attenzione degli intermediari finanziari nell’ambito della normativa antiriciclaggio. Anche per questo è opportuno utilizzare gli strumenti digitali in modo trasparente e conservare la documentazione relativa alle operazioni effettuate.

Le app per scambiarsi denaro

Tra le soluzioni per inviare soldi a parenti e amici più diffuse figurano le app dedicate ai pagamenti tra privati. Servizi come Satispay e PayPal permettono di inviare denaro utilizzando semplicemente un numero di telefono, un indirizzo e-mail oppure un contatto già presente in rubrica. Le operazioni sono generalmente immediate e collegate a un conto corrente o a una carta di pagamento, garantendo così la tracciabilità dei movimenti.

Satispay utilizza un wallet collegato all’Iban e consente di trasferire denaro senza commissioni tra utenti, oltre a mettere a disposizione funzioni dedicate come la “paghetta” per i figli o le raccolte di gruppo. PayPal, invece, è particolarmente utilizzata anche per i trasferimenti internazionali e permette di inviare denaro selezionando l’opzione dedicata a “Familiari e amici”, senza commissioni nelle situazioni previste dal servizio.

L’aspetto fondamentale non è tanto la piattaforma scelta quanto il corretto utilizzo dello strumento. È sempre consigliabile indicare una causale che descriva il motivo del pagamento, ad esempio “regalo a (nome)”, “rimborso spese per..” oppure “quota regalo per (nome)”. Inoltre, gli importi trasferiti dovrebbero risultare coerenti con il reddito e il patrimonio dichiarati, mentre eventuali ricevute, messaggi o altra documentazione possono essere utili per dimostrare la natura dell’operazione in caso di controlli.

Le app bancarie e i money transfer

Oltre alle app dedicate ai pagamenti P2P, esistono numerosi conti digitali che integrano funzioni per inviare denaro tra utenti. Revolut consente di effettuare trasferimenti tra clienti della piattaforma e bonifici verso Iban italiani, mentre Bancomat Pay, disponibile attraverso molte app bancarie, permette di inviare denaro utilizzando esclusivamente il numero di telefono del destinatario. Anche HYPE offre trasferimenti istantanei tra utenti, bonifici e altre funzionalità pensate per la gestione quotidiana del denaro.

Tra le soluzioni disponibili rientra anche l’app di Poste Italiane, che integra i servizi BancoPosta e Postepay e consente sia i bonifici sia i trasferimenti tra carte Postepay, oltre ad altre funzioni di pagamento.

Quando invece il denaro deve essere inviato all’estero, entrano in gioco i servizi di money transfer. Tra i più utilizzati ci sono MoneyGram, Western Union, Wise, Remitly e Paysend. Ognuno offre modalità differenti di accredito, come il bonifico su conto corrente, il trasferimento verso wallet digitali oppure il ritiro in contanti, con costi, tempi e tassi di cambio che possono variare in base al Paese di destinazione e al metodo scelto.

Anche in questi casi valgono le stesse regole di prudenza. È consigliabile verificare con attenzione eventuali commissioni e costi indiretti, conservare le ricevute dei trasferimenti e ricordare che banche e intermediari possono richiedere documentazione sull’origine delle somme o sulla motivazione dell’operazione qualora emergano anomalie. Utilizzare strumenti tracciabili e mantenere uno storico delle operazioni rappresenta quindi la soluzione migliore per aiutare parenti e amici senza esporsi a inutili contestazioni da parte del Fisco.