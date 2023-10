Stefania Nobile, erede della regina delle televendite, è cresciuta sotto i riflettori, diventando subito nota al grande pubblico. Figlia della famosa televenditrice Wanna Marchi, ha avuto una vita ricca di alti e bassi, scandita da episodi controversi e momenti di rinascita.

Vita e carriera di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi

Nata il 16 novembre 1964 a Bologna, Stefania Nobile è la figlia della celebre televenditrice Wanna Marchi e di suo marito Raimondo Nobile. La sua carriera televisiva ha avuto inizio a tredici anni, con piccole partecipazioni, e successivamente ha lavorato come annunciatrice televisiva. Nel 1983, si è unita alla madre e al fratello Maurizio nel programma “Wanna Marchi Show” su Rete A, in cui ha iniziato a esplorare il mondo delle televendite di prodotti cosmetici ed esoterici. Durante le televendite, Stefania Nobile inizialmente ha svolto un ruolo di supporto per sua madre. Nel corso del tempo è diventata parte integrante dei programmi della madre.

I problemi con la legge e i guadagni con le truffe

Stefania Nobile è stata coinvolta in gravi problemi legali legati alla sua attività televisiva, soprattutto nelle televendite. Nel dicembre del 2001, è stata arrestata per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione insieme a sua madre Wanna Marchi. L’accusa si basava sulla sua partecipazione societaria in Ascié S.r.l. e Anidene S.r.l., società coinvolte nella realizzazione delle truffe televisive. Durante queste attività, le due donne coordinavano centralinisti che eseguivano le truffe.

Nel 2006, Stefania Nobile ha anche espresso l’intenzione di entrare nell’industria cinematografica pornografica, ma successivamente ha ammesso che si trattava di un inganno ai giornalisti. Nel 2009, la Corte suprema di cassazione ha confermato la sua condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione.

Le vicende giudiziarie non si sono limitate alle accuse di truffa. Nel 2010, Stefania Nobile e sua madre Wanna Marchi sono state condannate anche per bancarotta fraudolenta legata al fallimento della società Ascié.

Il ritorno sulle scene grazie alla docuserie Netflix e Belve

Il ritorno di Stefania Nobile sulle scene è stato notevole grazie alla docuserie Netflix “Wanna”, dedicata alla vita di sua madre Wanna Marchi. La serie ha catturato l’attenzione del pubblico, rivelando la parabola di successo e i retroscena controversi delle televenditrici, compreso un periodo di detenzione e legami con la camorra.

Inoltre, Stefania Nobile è stata ospite in un’intervista televisiva su Rai Due, “Belve”, dove ha affrontato domande e polemiche sulle tattiche di vendita aggressive e offensive utilizzate durante le televendite. L’intervista ha rivelato dettagli sulla sua vita personale, inclusi i suoi matrimoni a Miami e le circostanze finanziarie legate a questi eventi.

Cosa fa oggi Stefania Nobile: la carriera di imprenditrice

Dopo la sua scarcerazione, Stefania Nobile ha intrapreso una nuova carriera nell’ambito della ristorazione in collaborazione con Davide Lacerenza, suo ex fidanzato. Inizialmente, le loro attività erano concentrate a Milano, ma successivamente si sono trasferiti in Albania, dove hanno aperto tre locali, tra cui cocktail bar e un ristorante. Anche se hanno venduto questi locali circa un anno dopo, nel 2021 Stefania Nobile ha fondato la società di produzione televisiva “Produzioni S.r.l.”

Chi è Davide Lacerenza, ex fidanzato di Stefania Nobile

Davide Lacerenza è un noto ristoratore ed imprenditore milanese che è diventato famoso non solo per la sua attività professionale, ma anche per la sua relazione con Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Lacerenza è nato a Milano il 25 ottobre 1965 ed è noto per il suo stile di vita lussuoso e gli eccessi.

La sua carriera imprenditoriale è iniziata dopo aver abbandonato gli studi a 15 anni e aver svolto diverse mansioni, tra cui lavorare nei mercati di frutta e verdura insieme a suo padre. Ha aperto numerosi locali notturni di successo a Milano, diventando un esperto di champagne.

Nonostante la fine della loro relazione, Stefania Nobile e Davide Lacerenza mantengono buoni rapporti, e Stefania è lavora in alcuni dei suoi locali. La loro storia d’amore è stata una parte importante della vita di entrambi, e hanno condiviso momenti significativi anche durante momenti difficili.