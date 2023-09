C’è una truffa che si sta diffondendo online e che coinvolge inconsapevolmente Amazon. Usando il nome del famoso e-commerce, vengono proposte offerte super vantaggiose, una sorta di fuori tutto tipo outlet, ma che in realtà ha un proposito totalmente differente. In pratica si finge di svendere pacchi Amazon mai consegnati a una cifra irrisoria, ma la verità è che, inserendo i dati bancari per effettuare il pagamento, il conto viene svuotato.

Cos’è il brushing su Amazon: attenzione alla truffa

Amazon stessa è al corrente della truffa e, nella sua pagina di assistenza, ha dedicato una sezione proprio per avvisare gli utenti dei rischi legati a questo tipo di frode. L’e-commerce avvisa che quando un cliente riceve un pacco che non ha ordinato, potrebbe essere oggetto di una truffa brushing. Le truffe brushing si verificano quando soggetti malintenzionati inviano articoli non richiesti a indirizzi disponibili pubblicamente.

Il brushing può avvenire anche attraverso post sponsorizzati sui social. Apparentemente il messaggio sembra provenire da Amazon, in realtà l’azienda americana non ha nulla a che fare con quei post, che spesso scritti in un italiano poco fluido e scorretto. Parlano tutti di fantomatici bancali di pacchi mai consegnati.

L’invito del post è di riscattarli per pochi euro seguendo il link indicato che porta a un sito clone di Amazon. Qui, all’utente viene chiesto di pagare la quota per ricevere l’intero bancale, cifra solitamente intorno ai 2-3 euro. Nel momento in cui la vittima inserisce i dati bancari, il suo conto viene “brushato”, ovvero ripulito, svuotato.

Cosa fare se si riceve un pacco Amazon non ordinato

Il sito di Amazon avverte che quando si riceve un pacco o un articolo che non è mai stato ordinato, bisogna per prima cosa confermare che non si tratta di un regalo né di un ordine effettuato da amici o familiari. Poi si deve segnalare l’accaduto accedendo al modulo di Segnalazione pacco non richiesto.

In alternativa si può anche contattare il Servizio Clienti per ricevere supporto nel segnalare il problema al team investigativo. Tra le informazioni da inserire nella segnalazione ci sono:

il numero di pacchi indesiderati ricevuti;

numero di tracciamento di almeno uno dei pacchi (che si trova sull’etichetta di spedizione);

la foto di almeno una delle etichette di spedizione (opzionale); le eventuali informazioni aggiuntive a supporto delle verifiche.

Non è necessario restituire gli articoli dopo la segnalazione. Anche le associazioni dei consumatori avvertono sul fare attenzione ai grandi sconti per gli acquisti online e invitano a controllare e cercare informazioni sull’offerta sui motori di ricerca perché, nel 90% dei casi, si riuscirà così a trovare notizie in merito che segnaleranno l’elevata possibilità di essere davanti a una truffa.