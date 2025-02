Le truffe sono sempre di più e possono arrivare da diversi canali: i social network, il contatto diretto, l’email, un link. Tra i mezzi più usati c’è soprattutto il telefono. Le chiamate che arrivano da call center o persone reali con proposte straordinarie di offerte o vincite sono tantissime, poi c’è anche chi millanta il bisogno urgente di soldi per il figlio della ignara vittima. Un nuovo raggiro che si sta diffondendo tira invece in ballo il curriculum vitae.

Come funziona la truffa del curriculum approvato

La truffa del curriculum approvato è una frode che colpisce, in particolare, le persone alla ricerca di un lavoro che sono più propense a leggere comunicazioni e aggiornamenti in merito al proprio CV, nella speranza di firmare un contratto.

Come fanno i cybercriminali a sapere che si sta cercando un’occupazione? Tramite metodi di tracking, i malfattori riescono a ottenere informazioni dal nostro traffico dati. Sembra infatti che gli utenti che hanno ricevuto questo tipo di truffa telefonica, nella maggioranza dei casi, avevano inviato realmente il proprio curriculum o avevano contattato aziende tramite piattaforme social dedicate o altri portali come Subito.it e simili. Un altra strada per scoprire se si sta cercando lavoro è l’analisi dei social network e dei post che sono stati pubblicati.

Una volta individuata la persona che potrebbe cadere nel tranello, il raggiro inizia con una chiamata alla vittima in cui una voce registrata riferisce di un tentativo di ricerca di lavoro potenzialmente andato a buon fine. ”Il tuo curriculum è stato approvato. Contattaci subito tramite WhatsApp a questo numero di telefono”, dice la voce al telefono.

Scrivendo su WhatsApp al numero dettato al telefono, l’utente entra in contatto diretto con i truffatori, i quali dicono alla vittima di essere un famoso brand o una importante azienda e promettono un sostanzioso reddito grazie allo svolgimento di elementari attività da remoto, ossia dal pc di casa o da un comune smartphone.

Chi sta cercando lavoro potrebbe essere attratto dall’offerta e cadere nel tranello fornendo al numero WhatsApp una serie di informazioni private e dati personali, nella convinzione che serviranno alla procedura di assunzione e al nuovo lavoro. In un primo tempo, al fine di incrementare la fiducia della vittima, i pagamenti dell’apprendista saranno puntuali. Poco dopo inizieranno ad arrivare insolite richieste come quella di investire somme su una piattaforma di exchange.

Raggiunta una certa cifra, i truffatori si dilegueranno insieme a tutti i soldi investiti dalla vittima. Il primo campanello d’allarme delle chiamate truffa dovrebbe suonare solo sentendo all’altro capo del telefono una voce automatizzata.

Come difendersi dalle truffe telefoniche

Bisogna prestare molta attenzione alle truffe telefoniche e ci sono diversi modi per difendersi. Ecco alcune cose da ricordare: