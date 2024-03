Una scena inquietante ha scosso la spiaggia di Margate, nel Kent, dove sono state rinvenute migliaia di stelle marine senza vita. L’evento ha suscitato preoccupazioni tra i residenti e gli esperti ambientali, che ora si interrogano su cosa possa aver causato questa tragica situazione.

Migliaia di stelle marine morte a Margate: cosa è successo

L’inaspettato arenamento di migliaia di stelle marine sulla spiaggia di Margate, nel Kent, ha preoccupato non solo la comunità locale, ma anche gli esperti ambientali. Questo evento ha sollevato una serie di domande su cosa abbia potuto causare una tragedia di tale portata.

Le carcasse delle stelle marine scoperte lungo la costa rappresentano un pericolo per la possibile presenza di malattie infettive o trasmissibili e il Consiglio distrettuale di Thanet ha consigliato ai visitatori di evitare il contatto con gli animali morti.

Secondo quanto riportato dalle autorità, le cause di questo fenomeno rimangono ancora ignote. Per quanto lo spiaggiamento di stelle marine non sia insolito, la portata di questo evento lascia perplessi gli esperti. Si pensa che possa essere stato innescato da vari fattori, tra cui correnti marine anomale, forti tempeste o cambiamenti nell’ecosistema marino.

L’ambientalista Nik Mitchell ha documentato la morte di massa delle stelle marine, pubblicando foto e video sui social media, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di proteggere queste creature. Sorveglianza ambientale e nuove ricerche saranno utili per comprendere meglio eventi ecologici anomali come quello di Margate e adottare misure preventive in caso di potenziali rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Quanto tempo possono stare le stelle marine fuori dall’acqua

Le stelle marine, essendo creature strettamente legate all’ambiente marino, possono resistere solo per brevi periodi fuori dall’acqua. Il loro delicato equilibrio dipende dall’ambiente marino per mantenere le funzioni vitali, e il tempo trascorso sulla terraferma può compromettere gravemente la loro salute.

Anche se possono sopravvivere temporaneamente, è essenziale mantenerle umide e riportarle tra le onde per evitare danni irreversibili.

Perché non bisogna prenderle in mano e come salvarle

Prima ancora di considerare il tentativo di salvare una stella marina spiaggiata, è importante comprendere i danni che le possono essere inflitti anche solo toccandola.

Le nostre mani sono portatrici di microrganismi che possono danneggiare la delicata pelle delle stelle marine, compromettendo il loro benessere e persino causando la loro morte. Il contatto con le mani può alterare la temperatura interna degli animali e disperdere il muco che le protegge, mettendole a rischio.

Se ci si trova di fronte a una stella marina spiaggiata, è fondamentale non prenderla in mano. È invece consigliabile utilizzare un retino per spostarla delicatamente in una zona più sicura e tranquilla, mantenendola sempre immersa in acqua per garantirne il benessere.

Bisognerebbe sensibilizzare anche gli altri sulla fragilità di queste creature marine e sull’importanza di osservarle e rispettarle a distanza. Sono un’importante componente dell’ecosistema marino e la loro conservazione è fondamentale per mantenerne l’equilibrio naturale. Adottare comportamenti responsabili e consapevoli quando in prossimità di queste creature può fare la differenza per la loro sopravvivenza e il futuro della Terra.