Bratislava, capitale della Slovacchia, ha lanciato un’iniziativa per affrontare il problema dei mozziconi di sigaretta, responsabili di una grande minaccia ambientale. Nonostante i 18 miliardi di sigarette consumate quotidianamente nel mondo, infatti, soltanto un terzo di esse viene smaltito correttamente.

Per provare a contrastare questo problema, l’azienda municipale di gestione dei rifiuti, Odvoz a Likvidácia Odpadu (OLO), ha avviato un progetto di raccolta dei mozziconi durante eventi pubblici (come i mercatini di Natale) e di riutilizzo in progetti sostenibili e utili all’intera comunità, trasformandoli letteralmente in asfalto stradale.

A Bratislava i filtri di sigaretta diventano asfalto per le strade

Il progetto prevede l’utilizzo di contenitori speciali per raccogliere i filtri delle sigarette, con l’obiettivo di riutilizzare tali materiali nella produzione di asfalto.

Dopo la raccolta, i mozziconi subiscono un processo di pulizia per eliminare sostanze nocive e preparare i materiali per il riutilizzo. I filtri, composti principalmente da acetato di cellulosa, vengono trasformati in fibre speciali, che a loro volta vengono utilizzate come additivo nell’asfalto.

Žiar nad Hronom, una città slovacca, ha già realizzato con successo una strada impiegando mozziconi di sigaretta riciclati, diventando un esempio pionieristico a livello mondiale.

Questo progetto non solo dimostra l’efficacia del riciclo dei mozziconi nella costruzione di strade, ma contribuisce anche alla creazione di infrastrutture sostenibili, riducendo così l’impatto ambientale dei rifiuti di sigaretta.

Quanti mozziconi buttiamo in Italia e perché sono così inquinanti

Ogni anno in Italia, circa 14 miliardi di mozziconi di sigaretta finiscono nell’ambiente, di cui 5 milioni vengono raccolti sulle spiagge. Nel Mar Mediterraneo, i mozziconi costituiscono il 40% dei rifiuti, superando la plastica.

Questi mozziconi, con filtri non biodegradabili, si frammentano in microplastiche, causando danni irreversibili agli ecosistemi marini. Pesci, tartarughe e uccelli marini li ingeriscono, pensando siano cibo.

A livello globale, i numeri sono ancora più impressionanti: circa 6 trilioni di sigarette vengono fumate ogni anno, con 4,5 trilioni di mozziconi che inquinano l’ambiente.

Solo il 30% dei fumatori getta i mozziconi nei cestini appositi, mentre il restante 70% contribuisce all’inquinamento ambientale. Spesso, i mozziconi sono gettati a terra, nei tombini e sulle spiagge, causando danni significativi.

Gettare la sigaretta in strada è vietato: a quanto ammonta la multa

Nel nostro Paese, vige la legge 28/12/2015, n. 221, che regola le disposizioni ambientali per promuovere la green economy. Nell’articolo 40, nello specifico, si menziona il divieto di gettare mozziconi a terra, in acque e scarichi, stabilendo sanzioni amministrative pecuniarie da 30 a 150 euro, con un aumento fino al doppio se si tratta di rifiuti di prodotti da fumo.

Inoltre, l’articolo 232 ter nel decreto legislativo n. 152/2006 proibisce l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni, inclusi i mozziconi, con ulteriori sanzioni.

L’azione di gettare mozziconi dal finestrino, magari per via dell’abitudine di fumare in macchina, potrebbe configurare anche il reato di getto pericoloso di cose, previsto dall’art. 674 del Codice Penale, con possibilità di arresto fino a un mese o ammenda fino a 206 euro.

La Corte di Cassazione ha confermato che il lancio di mozziconi può integrare questo reato, senza richiedere un danno effettivo, ma è sufficiente che la condotta sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone.