Pulire con regolarità la piastra del ferro da stiro è una pratica vivamente consigliata per preservare tanto l’integrità dell’elettrodomestico quanto quella dei nostri capi. Una costante manutenzione consente di mantenere il ferro in buono stato, ottimizzandone la durata nel tempo. Scopriamo insieme tutti i rimedi casalinghi per procedere.

Sale grosso

Tra i mille utilizzi del sale grosso c’è anche quello per la pulizia della piastra del ferro da stiro. Fate così:

accendete l’elettrodomestico e lasciatelo scaldare impostandolo alla temperatura più alta;

versate il sale su una superficie piana ricoperta da un asciugamano spesso;

quando il ferro ha raggiunto la temperatura desiderata fatelo scorrere sull’asciugamano, proprio come se lo si stesse stirando. In pochi minuti lo sporco si attaccherà ai cristalli di sale, lasciando la piastra metallica brillante, pulita e come nuova.

Acqua e sapone

Se il vostro ferro ha bisogno solamente di una leggera pulizia, strofinate la piastra fredda con una spugnetta non abrasiva imbevuta di acqua e sapone.

Dentifricio

L’acqua saponata non ha risolto il vostro problema? Provate ad utilizzare il dentifricio:

una volta che la piastra del ferro è asciutta prendete una piccola quantità di dentifricio;

strofinatela su tutta la superficie usando uno straccetto;

poi, con un panno imbevuto di acqua pulita eliminate gli eventuali residui.

Aceto

Anche l’aceto di vino bianco può essere un ottimo alleato per rimuovere dal ferro da stiro le macchie e i segni più ostinati. Ecco cosa fare:

mescolate la medesima quantità di aceto e di sale in un pentolino;

scaldate leggermente la miscela, senza però arrivare all’ebollizione;

togliete il pentolino dal fornello e lasciate raffreddare quanto basta per non scottarvi con la miscela;

immergetevi dentro una spugnetta morbida ;

strofinatela delicatamente sulla piastra del ferro.

Come agire contro il calcare nel serbatoio dell’acqua

Volete eliminare il calcare dal serbatoio del ferro? Se l’elettrodomestico non dispone di una funzione autopulente potete ricorrere a due rimedi low cost ed ecofriendly.

Aceto

Riempite il serbatoio con una soluzione di acqua e aceto bianco in parti uguali;

accendete il ferro a temperatura media;

una volta caldo, erogate il liquido sottoforma di vapore per almeno una decina di minuti;

a questo punto, spegnete il ferro e svuotate il serbatoio;

riempitelo con l’acqua distillata;

riaccendete il ferro e fate uscire nuovamente il vapore per pochi minuti.

Prestate attenzione: non tutti i serbatoi sono adatti ad essere riempiti con l’aceto. Leggete attentamente il libretto d’istruzioni del ferro.

Acqua distillata

Il produttore del vostro ferro da stiro sconsiglia vivamente di riempirlo d’aceto? Ricorrete allora semplicemente all’acqua distillata. Impostate la temperatura media e vaporizzato. In ogni caso, per prevenire la formazione del calcare, svuotate sempre il serbatoio prima di riporre il ferro in lavanderia.

Cose da (non) fare quando si pulisce la piastra del ferro

Prima di cominciare la pulizia della piastra, assicuratevi che il ferro sia scollegato dalla presa di corrente e freddo. Non utilizzate mai pagliette metalliche, potrebbero graffiare la superficie del ferro in modo permanente. Evitate anche di ricorrere a detergenti chimici aggressivi.