Spesso ci limitiamo a osservare gli oggetti che ci circondano semplicemente per ciò che sono. I tappi di sughero servono a sigillare le bottiglie di vino e a mantenerne integre nel tempo le proprietà. Il loro utilizzo risale ai tempi dell’antica Grecia e dell’antica Roma, dove venivano utilizzati per sigillare otri e anfore. Una volta utilizzati finiscono spesso nella spazzatura, dato che molti ne ritengono inutile o impossibile un loro riciclo. Eppure le tecniche del riuso non sono solo servono a proteggere l’ambiente, ma possono rivelarsi utili per le nostre stesse vite.

Ecco che, un po’ inaspettatamente e con una idea geniale, i tappi di sughero finiscono per essere utili per il giardinaggio, agevolando la crescita delle piante grazie alle proprietà fertilizzanti di questo legno, note da millenni. Non ci credete? Vediamo insieme come riciclare i tappi di sughero.

Come utilizzare i tappi di sughero per le piante

Dopo aver aperto una bottiglia il tappo d sughero finisce sempre o molto spesso nella spazzatura. Apparentemente inutilizzabile, può invece svolgere dei compiti alternativi, soprattutto se si è appassionati di giardinaggio.

Chi si prende cura delle piante sa che bisogna prestare attenzione e mettere impegno nella loro cura, ma forse non tutte le persone con il cosiddetto pollice verde conoscono questo segreto. Piante e fiori rendono l’ambiente più accogliente ed è necessario di tanto in tanto spuntare qualche ramo secco e aiutarle con un po’ di fertilizzante.

Oltre a questi semplici interventi di ordinaria amministrazione, i tappi di sughero possono tornare molto utili. Innanzitutto è possibile impiegarli per nutrire il terreno. Sarà sufficiente sminuzzare i tappi aiutandosi con le mani o con un coltello e mischiarli con il terriccio. Da un lato le piante godranno di un nutrimento extra, dall’altro saranno meno attaccabile da eventuali muffe e erbe infestanti.

I tappi di sughero sono eccezionali anche per proteggere le radici delle orchidee, che non richiedono di essere interrate. Inoltre la sua impermeabilità evita il formarsi di fastidiosi ristagni d’acqua nei sottovasi: basterà tagliare in quattro cerchietti un tappo e disporli sotto il vaso, usandoli come fossero dei piedini per rialzarlo.

Il trucco con la grattugia per il fertilizzante naturale

Un’altra importante proprietà del sughero è quella di fungere da perfetto fertilizzante. Questo materiale contiene numerose sostanze nutritive che fanno molto bene alle piante, come potassio, fosforo e azoto, senza dimenticare che è ecologico, in quanto totalmente naturale. È anche ricco di calcio, magnesio e oli minerali che migliorano lo stato di salute delle piante e del terreno.

Per utilizzare i tappi di sughero in giardino basta grattugiarli sul terreno e i risultati non tarderanno ad arrivare, con le piante che cresceranno a un ritmo più sostenuto e in perfetta salute. Prima di fare ciò è opportuno far bollire i tappi per renderli più morbidi e successivamente farli raffreddare e asciugare.

Il sughero si ricava da una varietà di quercia che impiega ben 43 anni per crescere e per fornire un prodotto di qualità. Dietro quello che è un oggetto solo apparentemente banale si cela una lunga storia che va rispettata anche attraverso le tecniche di riutilizzo.

L’idea creativa: i tappi di sughero come targhette

Non solo piante. Le idee creative per riutilizzare i tappi di sughero sono molteplici e toccano settori variegati. Mantenendo una certa attinenza con le piante, iniziamo col dire che possono essere utilissimi per creare originali targhette, perfette per l’orto. Si tratta di un’idea funzionale e sostenibile, che ti permette di riutilizzare i tappi di sughero in modo originale, ma non è certamente l’unica.

Infatti i tappi di sughero possono essere trasformati in tantissimi altri oggetti con un pizzico di ingegno. Ad esempio, possono diventare dei comodi sottobicchieri per la tua tavola, oppure originali sottopentola per la cucina. Sfruttando la creatività possono anche divenire dei supporti per le foto ed essere dipinti per renderli dei veri oggetti d’arte.

Il sughero può essere utilizzato non solo come originale sostegno, ma anche essere funzionale alla cucina, ad esempio per cuocere il polpo: contrariamente a quanto si pensi, non ha la specifica proprietà di rendere più gustosa la pietanza, ma assolve la sua funzione di supporto alla cottura in modo altrettanto originale.