Taylor Mega è pronta a raccontarsi nel salotto televisivo di Francesca Fagnani a Belve. L’influencer, nota per la sua personalità schietta e il suo vissuto intenso, sarà ospite della puntata del 17 dicembre 2024. Insieme alla padrona di casa parlerà dei suoi successi sui social al suo passato complesso. l’intervista promette di mettere in luce tutti gli aspetti di questa controversa protagonista del mondo digitale. La friulana, con oltre 4 milioni di follower tra Instagram e TikTok, ha saputo trasformare il suo percorso in una carriera fatta di moda, imprenditoria e intrattenimento

Chi è Taylor Mega e come è diventata famosa

Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, nasce il 31 ottobre 1993 a Udine, crescendo a Carlino in una famiglia di allevatori di tacchini. Dopo il diploma, lascia il paese natale a soli 18 anni per trasferirsi a Milano con il fidanzato dell’epoca. È qui che inizia il suo percorso come modella, ma il vero trampolino di lancio arriva con Instagram, dove nel 2015 inaugura la sua attività da influencer. Da semplice presenza online, Taylor costruisce un impero mediatico che la porta in televisione, come concorrente a programmi di successo come “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”.

Parallelamente, lancia diverse iniziative imprenditoriali, tra cui la linea di costumi da bagno “Mega Swim” e una piattaforma online di allenamenti “Mega Fitness”. Dopo aver conseguito la laurea in Psicologia nel 2023, apre anche un centro estetico, ampliando il suo raggio d’azione. Taylor è una delle poche influencer italiane che hanno saputo sfruttare al meglio la propria immagine, passando dai social alla televisione e all’imprenditoria, diventando un punto di riferimento per milioni di giovani.

Il suo percorso di vita non è stato privo di ostacoli. In un’intervista Taylor Mega ha rivelato di aver sofferto di bulimia a 20 anni. Questo disturbo è stato uno dei momenti più difficili che ha affrontato, ma ne è uscita rafforzata, trasformando la sua esperienza in un messaggio di sensibilizzazione.

Le relazioni con Briatore, Tony Effe e Fedez

La vita sentimentale di Taylor Mega ha spesso fatto parlare di sé, complici le sue relazioni con nomi noti dello spettacolo e della musica. Tra i flirt più chiacchierati figura quello con Flavio Briatore, che attirò grande attenzione per la differenza d’età. In seguito, ha vissuto una storia intensa con Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, che è durata tre anni tra alti e bassi. I due si sono lasciati definitivamente nel 2022, ma le loro dinamiche sentimentali hanno spesso attirato l’attenzione dei media. Un episodio particolarmente scottante riguarda il presunto flirt con Fedez, avvenuto mentre il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni. Taylor ha confermato la relazione in un’intervista, accendendo le polemiche proprio durante il periodo del divorzio dei Ferragnez. Le sue dichiarazioni, unite a quelle di Tony Effe e Fedez, hanno scatenato un vero e proprio dissing mediatico, in cui i due rapper si sono accusati reciprocamente di “furti” sentimentali. Il dissing tra Fedez e Tony Effe è stato uno degli argomenti più chiacchierati di settembre 2024.

Il difficile rapporto con la sorella e l’ex

Nonostante il successo, Taylor Mega non ha mai nascosto le difficoltà nei rapporti personali, in particolare con la sorella Giada e con uno dei suoi ex fidanzati. Più recentemente, in alcune storie su Instagram, Taylor ha accusato la sorella Giada Todesco – influencer conosciuta come Jade Mega – di essere partita per un viaggio romantico con uno dei suoi ex. Questo episodio ha ulteriormente incrinato il loro rapporto già complesso. Taylor ha inoltre raccontato di aver affrontato situazioni difficili con quell’ex fidanzato, l’aveva perseguitata dopo la fine della loro relazione.