Vittoria Ceretti non ha certo bisogno di presentazioni e la sua carriera parla da sola. Tuttavia è stata chiamata in causa da Fedez che, per rispondere al dissing di Tony Effe, l’ha inclusa nelle rime di un testo molto diretto e pieno di gossip.

La supermodella, infatti, non è stato l’unico nome: Chiara Ferragni, Chiara Biasi e Taylor Mega sono state chiamate in causa per colpire l’orgoglio del rapper romano e collega poco stimato da Federico Lucia.

Chi è Vittoria Ceretti, la supermodella italiana

Classe 1998, bresciana, Vittoria Ceretti, comincia la sua carriera nella moda con la partecipazione al concorso Elite Model look nel 2012. I primi a credere veramente nelle sue potenzialità sono stati gli stilisti Dolce & Gabbana due anni dopo, un trampolino di lancio che l’ha portata a sfilare sulle passerelle più prestigiose di città come New York, Londra, Milano e Parigi.

L’hanno voluta marchi importanti e rinomati come Tommy Hilfiger, Chanel, Burberry, Versace, Etro, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, YSL, Armani e Givenchy. La sua professionalità le ha permesso di entrare nella Top 50 di models.com e, nel 2017, è stata proclamata Model of the Year per Readers’ Choice Awards.

Ha lavorato anche per Alexander McQueen e Fendi, accanto a colleghe del calibro di Gigi e Bella Hadid. É stata spesso il volto della copertina di Vogue e la competenza nel campo della moda le è valsa la partecipazione al Festival di Sanremo del 2021: è stata co-conduttrice di Amadeus e Fiorello.

Cosa ha detto Fedez nel dissing a Tony Effe

“Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza”. Fedez ha affidato a Instagram la risposta piccata a Tony Effe dopo il dissing nel suo Red Bull 64 Bars. Per realizzare “L’infanzia difficile di un benestante” ha anche contattato Taylor Mega, l’ex dell’autore di hit come “Sesso e Samba” e “Taxi sulla luna”. Il titolo fa riferimento a un’affermazione di Nicolò Rapisarda, vero nome di Tony Effe, che ha fatto sorridere Fedez e non solo lui. Il rapper romano ha infatti raccontato che il padre gli dava “solo” 150 euro a settimana.

Il freestyle di Fedez ha citato anche l’ex moglie Chiara Ferragni: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”, ha rappato. Ha anche chiamato in causa Vittoria Ceretti, la top model ha frequentato Tony Effe dopo il matrimonio con Matteo Milleri e prima di legarsi a Leonardo DiCaprio. “Hai passato più tempo a farti la ceretta che a farti Vittoria Ceretti”. Non le ha certo mandate a dire Federico Lucia, famoso per essere diretto e dire sempre il proprio pensiero senza filtri e mezzi termini.

E ancora: “Con Chiara Biasi a farti di keta, parlate di gossip vi fate la piega”. La conclusione, poi, è stata dello stesso tenore del resto del testo: “Red Bull ti ha messo le ali / Fedez ti ha messo una beom su per il cu*o”. Un video e un rap che ha racchiuso l’ultimo anno di gossip e che gli ha permesso, nemmeno troppo fra le righe, di rispondere a tono a un collega che non stima per nulla. Chissà se adesso arriverà una contro replica da parte di Tony Effe.

Dall’ex marito a Leonardo DiCaprio e Tony Effe

Al di là delle citazioni di Fedez, la felicità per Vittoria Ceretti non arriva solo dalla soddisfazione professionale e la breve frequentazione con Tony Effe è solo un ricordo. La sua carriera le ha permesso, infatti, di conoscere molte persone e di vivere emozioni autentiche anche in amore.

La top model, dal 2020 al 2023, ha avuto una storia con il dj Matteo Milleri, una relazione culminata nelle nozze ma che non è durata. Dopo la separazione, però, ha voluto credere di nuovo nell’amore e si è fidanzata con l’attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio, con il quale sembra andare tutto a gonfie vele.