Le terme romane sono note e, nell’immaginario, sono viste come un luogo di relax in cui le famiglie ricche e povere dell’antico impero andavano a rigenerarsi e a chiacchierare. Nessuno ha però mai pensato di capire come funzionasse la manutenzione di queste strutture, per esempio per quanto riguarda il ricambio dell’acqua e le sostanze contenute in essa. Uno studio ha rivelato una inquietante novità: i romani si immergevano costantemente in acqua sporca e inquinata.

Lo studio sulle terme romane

Gli antichi Romani sono noti per i loro avanzati sistemi di approvvigionamento idrico e per le strutture igieniche, tra cui bagni pubblici e servizi. Tuttavia, secondo un nuovo studio, le prime terme costruite a Pompei potrebbero non essere state particolarmente piacevoli, a causa dell’acqua sporca e contaminata che veniva sostituita solo una volta al giorno.

“È molto probabile che l’esperienza del bagno in questo piccolo stabilimento termale non fosse igienica e quindi poco invitante”, ha dichiarato alla testata scientifica Live Science l’autore principale dello studio Gül Sürmelihindi, geoarcheologo dell’Università Johannes Gutenberg di Magonza, in Germania.

I ricercatori hanno analizzato il composto chimico carbonato di calcio conservato nelle incrostazioni delle Terme Repubblicane di Pompei per studiare la composizione dell’acqua. Il loro studio è stato pubblicato il 12 gennaio sulla rivista PNAS.

Cosa conteneva l’acqua delle terme romane

Al culmine dell’antica Roma, i romani costruirono acquedotti a lunga distanza per potersi dedicare quotidianamente al bagno e alla purificazione.

Ma nelle prime terme costruite a Pompei, in uso tra il 130 e il 30 a.C. circa, durante la Repubblica Romana, la situazione era diversa. Prima che la città costruisse un acquedotto, le strutture per il bagno venivano riempite con acqua proveniente da pozzi e cisterne tramite un’unica macchina di sollevamento azionata da schiavi.

In questo modo, l’acqua non poteva essere rifornita più di una volta al giorno.

Per studiare la composizione dell’acqua del bagno in questo periodo, i ricercatori hanno analizzato campioni di carbonato di calcio, che si forma quando gli ioni di calcio presenti nell’acqua dura reagiscono con gli ioni di carbonato, formando calcare, un deposito duro e gessoso che si accumula in bollitori, caldaie e tubi.

I ricercatori hanno scoperto che il carbonato nelle Terme Repubblicane mostrava una forte diminuzione degli isotopi del carbonio tra il pozzo che forniva l’acqua e le piscine riscaldate dove le persone si bagnavano. I valori più bassi di isotopi del carbonio sono stati riscontrati nelle aree di drenaggio dell’acqua, il che significa che la causa principale era probabilmente “l’introduzione di carbonio organico derivante dall’attività microbica e dai rifiuti umani (per esempio, sudore, sebo, urina, olio da bagno).

In pratica l’acqua delle piscine riscaldate delle Terme Repubblicane mostra un’elevata contaminazione da escrementi umani, il che suggerisce che non venisse rifornita regolarmente e che offrisse scarse condizioni igieniche per i bagnanti pompeiani.

I ricercatori hanno anche studiato la contaminazione da metalli pesanti nelle terme, analizzando le tracce di elementi presenti. Nelle Terme Repubblicane, il team ha identificato livelli elevati di piombo, un elemento tossico che probabilmente era stato introdotto attraverso il sistema di tubature del complesso termale. Nel tempo, tuttavia, la graduale incrostazione delle tubature con carbonato di calcio avrebbe ridotto il livello di piombo nell’acqua.