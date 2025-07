Con l’arrivo delle serate estive, ci sarà un motivo in più per volgere lo sguardo al cielo e godere di uno spettacolo suggestivo e romantico. Il triangolo estivo sarà protagonista assoluto delle notti di luglio, offrendo spettacoli di luce pronti a catturare l’attenzione di esperti e semplici appassionati.

Scopriamo insieme di cosa si tratta esattamente e cosa si nasconde dietro la sua visibilità straordinaria legata al mese di luglio.

Le stelle che formano il triangolo estivo

Iniziamo col dire che il triangolo estivo formato dalle stelle Vega, Deneb e Altair non è una costellazione ufficiale, bensì un asterismo: si tratta di un disegno immaginario tracciato nel cielo, estremamente facile da individuare anche in aree con forte inquinamento luminoso. Queste tre stelle sono molto distanti tra loro e appartengono rispettivamente alle costellazioni Lira, Cigno e Aquila. Sono stelle molto luminose, tra le più brillanti del cielo notturno estivo dell’emisfero boreale.

Secondo Scientific American, Vega si presenta con un’intensa tonalità blu‑bianca. È una stella 40 volte più luminosa del Sole e circondata da un disco di polveri destinato probabilmente alla formazione di nuovi pianeti. Altair, a “soli” 16 anni luce da noi, è nota per una caratteristica ancora più singolare: ruota così velocemente da apparire leggermente schiacciata ai poli. Deneb, infine, è la più grande, una supergigante bianca lontana migliaia di anni luce e centinaia di migliaia di volte più luminosa del nostro Sole.

Come e dove guardare il cielo

Per osservare il triangolo estivo, basta alzare lo sguardo verso il cielo notturno dell’emisfero boreale, specialmente nelle prime ore della notte del mese di luglio, indicativamente a partire dalle 21.30, volgendo lo sguardo verso Est-Sud-Est. Con l’avanzare della notte, il triangolo si sposterà progressivamente verso Sud e poi verso Sud-Ovest. Entro la mezzanotte, sarà quasi allo zenit, cioè sopra le nostre teste.

Più nello specifico, Vega (nella costellazione Lira) è la più luminosa delle tre, appare leggermente azzurrina ed è la prima a sorgere. Altair (costellazione dell’Aquila) si trova più in basso rispetto a Vega ed è visibile nel cielo notturno insieme ad altre due stelle (Alshain e Tarazed), situate sopra e sotto di essa, disposte in modo da formare una linea retta. Infine, Deneb (costellazione del Cigno) è meno luminosa di Vega e Altair, ma comunque facilmente visibile in cieli non troppo disturbati dall’inquinamento luminoso. Rispetto a Vega, si trova alla sua sinistra.

Per godere a pieno della visione di questo triangolo è opportuno cercare un luogo buio, lontano dalle luci cittadine. Inizia a cercare Vega, poi disegna un triangolo immaginario con Altair (più bassa) e Deneb (più in alto, a sinistra). Come accaduto per la cometa di Pasqua nella primavera 2025, non servirà alcun ausilio tecnologico. Basterà alzare gli occhi.

Gli appuntamenti astronomici di luglio

Questo particolare triangolo non è l’unico spettacolo del cielo nel mese di luglio. Le Perseidi saranno visibili già a partire da metà luglio e alcuni sciami minori come gli Alpha Capricornidi e le Delta Aquariidi Sud contribuiranno a trasformare le notti stellate un caleidoscopio luminoso.

Non solo stelle: Saturno e Giove accompagnano la danza celeste, mentre Mercurio si farà vedere verso la fine del mese prima del tramonto. Un po’ più assente Venere, che resterà molto vicina all’orizzonte.

A queste stelle e pianeti si aggiunge un fenomeno visivo suggestivo: la superluna. Se nel 2022 l’evento ha catturato l’attenzione con la Luna piena più spettacolare dell’anno, rendendo le notti estive indimenticabili, anche nel 2025 la visibilità del nostro satellite regalerà momenti suggestivi, pur senza un picco eccezionale come avvenuto nel recente passato.