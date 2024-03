Andrea Lunerti è un etologo naturalista e zoologo che tiene molto a salvaguardare l’importantissimo ecosistema delle api. Ecco perché viene chiamato da chi trova alveari in casa e vuole rimuoverli senza mettere a repentaglio l’incolumità di chi li abita. Così ha fatto Mirko, che ha scoperto di avere uno sciame di 100mila api dentro casa e, precisamente, nell’intercapedine di un muro.

L’alveare con 100mila api scoperto da Andrea Lunerti: il racconto

Il racconto di Lunerti sull’alveare “con 100mila api”, come è stato definito dalla stampa, fa trasparire tutto il suo amore per questi insetti così preziosi. Attraverso interventi mirati e delicati, infatti, arriva ai nidi che i proprietari trovano in casa e li rimuove in sicurezza. La sicurezza, infatti, è una priorità sia in ottica degli umani che delle api che vengono risucchiate da dispositivi appositi e trasportate in luoghi più idonei.

Il primo intervento del 2024 è stato provvidenziale: l’esperto è arrivato giusto in tempo per impedire la nascita delle api dalle uova deposte. Hanno evitato che “sciamassero” in casa di Mirko e di suo figlio Francesco. Ben presto infatti gli insetti non avrebbero avuto spazio a sufficienza e avrebbero colonizzato i luoghi limitrofi.

Grazie al delicato intervento ora però gli animali sono al sicuro. Addirittura i proprietari di casa hanno scelto il nome dell’alveare e hanno la possibilità di visitare le api nel luogo dove è stato spostato e avere il miele prodotto. Un premio, dice Andrea Lunerti, “per chi decide di non uccidere le api e di farle portare via vive”. Per l’etologo e per chi lo contatta si tratta di “famiglie” che vanno salvaguardate.

“Non siamo in Nepal e queste non sono le api giganti dell’Himalaya, ma ci troviamo al secondo piano di una villetta nel bel mezzo del centro urbano di Ardea, a Roma”, scrive così Andrea Lunerti su Facebook.

E ancora: “Amo le api – ci ha detto Mirko, il papà di Francesco, 8 anni, e proprietario della casa – vorrei poterle tenere ma sono preoccupato per i vicini e ormai sento crescere sempre più il loro ronzio dell’intercapedine accanto al mio pc”.

Andrea spiega come è dovuto intervenire: “Ci sono volute due ore di pazienza certosina per rimuovere oltre 100mila api disposte su 7 favi dalle dimensioni eccezionali, ma alla fine ce l’abbiamo fatta, sono state tutte trasferite sane e salve al Rifugio del Lupo a Morlupo dove Francesco presto verrà a fargli visita con la sua famiglia”.

Come impedire alle api di nidificare in casa: i metodi naturali

L’obiettivo è allontanare le api senza ucciderle. Per farlo si devono controllare tutti gli angoli della casa, fessure e crepe comprese, ed evitare di aprire contenitori di miele e sciroppi con zucchero che potrebbero attrarre gli insetti.

Per evitare che si avvicinino troppo alle abitazioni è importante non coltivare fiori che possano essere dei luoghi perfetti per l’impollinazione. È meglio invece tenere dei deterrenti naturali.

Azalea.

Rododendro.

Iris.

Tulipani.

Ortensie.

Queste piante danno fastidio alle api, senza danneggiarle, e possono mantenere un sano equilibrio fra il diritto di vivere di questi insetti e l’incolumità di chi abita vicino a loro. Fondamentale è aiutare le api a sopravvivere e a non estinguersi. Si tratta infatti di esserini molto importanti per l’ecosistema dell’intero pianeta e per il benessere di chi lo abita: alcuni scienziati addirittura vogliono vaccinare le api così da sconfiggere una serie di virus.

Cosa fare se si trova uno sciame dentro casa e chi chiamare

Chi si ritrova un alveare in casa è fondamentale che non avventuri e che agisca con responsabilità e prudenza. C’è un iter consigliato dagli esperti che è bene seguire.