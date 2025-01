A gennaio si entra nel pieno dell’inverno meteorologico con giornate in cui, nell’emisfero occidentale, si raggiungono le temperature più basse dell’anno. Alcune zone, come l’America del Nord e la Russia, sono i territori in cuisi verificano i fenomeni più estremi con forti ondate di gelo. Negli ultimi anni c’è un particolare evento che si sta verificando nella stratosfera sopra il Polo Nord portando neve e temperature bassissime nei territori più settentrionali. Si tratta del vortice polare, un’area di bassa pressione che staziona in quota in modo semi permanente.

Cos’è il vortice polare che gela Stati Uniti e Russia

Il vortice polare, anche detto vortice artico, è una zona di bassa pressione sempre presente nell’atmosfera che si estende in autunno e si restringe a partire dalla primavera. Può essere rappresentato come una grande trottola in quota con moto circolatorio in senso antiorario, centrata sulla verticale del polo nord e consiste in venti molto intensi che portano aria gelida nell’Artico, a circa 15-45 km sopra la superficie terrestre.

Quando il vortice è stabile e forte, mantiene l’aria fredda confinata al Polo Nord. Se diventa instabile o si allunga, permette a correnti di aria gelida di spostarsi verso sud, raggiungendo aree come il Nord America, l’Europa o l’Asia.

Nel 2025 il vortice polare ha dato origine a una tra le più forti ondate di gelo che sta raggiungendo gli Stati Uniti settentrionali e la Russia. L’analisi degli indici di comportamento del clima suggerisce scenari meteo caratterizzati da un freddo estremo che potrebbe arrivare anche in Europa. Le previsioni a lungo termine indicano una crescente instabilità nel nostro emisfero a causa della complessa interazione tra fattori meteorologici e circolazioni oceaniche che concorrono a rendere vulnerabile il vortice polare.

Il progressivo indebolimento di questo potente vortice d’aria fredda a livello atmosferico può generare variazioni nella direzione dei flussi, con lo spostamento delle masse d’aria gelida verso latitudini più basse. Questo processo è definito Split del vortice polare e si verifica quando nella stratosfera si registrano repentini riscaldamenti dell’aria. Questa situazione è spesso associata all’aumento di attività d’onda planetaria, impulsi d’energia che, salendo dalla troposfera, provocano instabilità nella struttura del vortice.

Quali sono gli effetti sull’Italia: arriva il freddo record?

Lo Split del Vortice Polare può portare ondate di gelo frequenti anche sull’Europa. Al contempo, si potrebbe verificare anche l’irruzione di masse d’aria gelida dall’artico russo verso l’Italia. Ciò potrebbe portare a condizioni di freddo record nel nostro Paese proprio nel periodo dei giorni della merla ovvero il 29, 30 e 31 gennaio 2025.

I giorni della merla sono considerati tradizionalmente i tre giorni più freddi dell’anno. Le origini di questa espressione affondano le radici in leggende popolari che vedono protagonisti i merli e il rigido clima invernale. Secondo una delle leggende più famose, una merla con le piume bianche si rifugiò in un comignolo per proteggersi dal freddo. Dopo tre giorni, uscì completamente nera a causa della fuliggine. Tutti i merli avrebbero avuto poi piume scure.

Una credenza sostiene che, se durante questi giorni il clima è particolarmente freddo, la primavera sarà mite e precoce. Al contrario, se il tempo sarà più clemente, l’inverno potrebbe prolungarsi con temperature rigide anche nei mesi successivi.