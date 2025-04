In un mondo sempre più connesso le truffe online evolvono senza sosta. Una delle ultime minacce è il “WhatsApp Image Scam“, una tecnica che sfrutta un gesto quotidiano: scaricare un’immagine ricevuta su WhatsApp. Bastano pochi secondi e i criminali informatici possono rubare dati personali, accedere a conti bancari e compromettere la sicurezza del telefono. Nessun click su link sospetti, nessuna richiesta di password: è sufficiente scaricare una foto apparentemente innocua. Proprio questa semplicità rende la truffa particolarmente insidiosa.

Cos’è il WhatsApp Image Scam e come funziona

Il “WhatsApp Image Scam” è una nuova truffa informatica che usa immagini infette per attaccare gli smartphone. I cybercriminali inviano foto alterate con codici maligni nascosti all’interno. Quando l’utente scarica l’immagine, il malware si installa automaticamente sul dispositivo.

Questo malware è progettato per rubare informazioni sensibili: codici OTP, credenziali bancarie, dati personali, messaggi privati. In alcuni casi può addirittura prendere il controllo completo del dispositivo, autorizzando transazioni e intercettando comunicazioni senza che la vittima se ne accorga.

Il meccanismo è semplice e ingannevole: si riceve una foto da un numero sconosciuto o, peggio ancora, da un contatto fidato il cui account è stato compromesso. La curiosità o la fretta spingono molti a scaricare senza riflettere. Una volta salvata l’immagine, il malware entra in azione senza dare segnali evidenti.

Cosa rischi se scarichi immagini da sconosciuti

Scaricare immagini da mittenti sconosciuti su WhatsApp può costarti molto caro. I rischi sono reali e concreti.

Il primo pericolo è il furto dei dati bancari. Gli hacker mirano a intercettare i codici OTP usati per confermare le operazioni bancarie. Con queste informazioni, possono svuotare conti correnti e carte di credito senza che l’utente abbia il tempo di reagire.

C’è anche il rischio di furto di identità. I dati personali rubati vengono usati per creare account falsi, stipulare contratti o commettere altri tipi di frodi.

Un altro danno grave è la compromissione del dispositivo. Il malware può accedere a foto, documenti, email e conversazioni private. Queste informazioni possono essere usate per estorcere denaro o vendute nel dark web.

Il virus può replicarsi inviando automaticamente immagini infette ai tuoi contatti. In questo modo la “catena della truffa” si propaga velocemente, colpendo amici, familiari e colleghi.

Come proteggersi dalla truffa delle immagini infette

Proteggersi dalla truffa delle immagini infette su WhatsApp è possibile con pochi accorgimenti.

La prima regola è chiara: non scaricare immagini o file da numeri sconosciuti. Se ricevi un file da un contatto che si comporta in modo strano o ti insospettisce, verifica prima di aprirlo.

Aggiorna sempre WhatsApp e il sistema operativo del tuo smartphone. Gli aggiornamenti correggono falle di sicurezza che potrebbero essere sfruttate dai malware.

Abilita l’autenticazione a due fattori su WhatsApp. Questa funzione aggiuntiva protegge il tuo account anche in caso di compromissione del dispositivo.

Presta attenzione ai segnali anomali: rallentamenti improvvisi, consumo anomalo di batteria, comportamenti strani delle app. Se noti qualcosa di insolito, esegui una scansione del dispositivo e cambia subito le credenziali dei tuoi account.

Essere informati sulle minacce come il WhatsApp Image Scam è il primo passo per difendersi. Sapere che basta una foto per cadere vittima di una truffa su WhatsApp è fondamentale per mantenere alta l’attenzione ed evitare danni. E non dimenticare: spesso dietro un’immagine apparentemente innocua si nasconde una truffa del codice pensata per rubare tutto ciò che hai di più prezioso.