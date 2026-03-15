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Ufficio Stampa Ford Il SUV elettrico di Ford si rinnova

Ford aggiorna la sua gamma con il debutto della nuova serie limitata Explorer Collection che va ad arricchire l’offerta del SUV elettrico, uno dei modelli di riferimento della Casa americana in Europa. Si tratta di una nuova serie limitata che punta a esaltare il carattere dinamico e sportivo del modello, con un design ispirato al mondo dello sport, più tecnologia e anche un’autonomia incrementata. Andiamo a scoprire tutte le novità che caratterizzeranno questa serie limitata.

Cosa c’è di nuovo

La nuova Explorer Collection è l’ultima evoluzione della serie Ford Collection, composta da modelli speciali che uniscono un design unico e specifiche tecniche migliorate, con l’obiettivo di soddisfare al massimo le esigenze e i gusti degli utenti e ribadire l’impegno dell’azienda verso l‘elettrificazione della gamma.

La vettura, modello progettato e realizzato in Europa, può contare sulla colorazione esclusiva grigio cactus e su un nuovo design per i cerchi in lega da 20 pollici, disponibili in nero satinato. Da segnalare anche un tetto nero e interni caratterizzati dalla tinta nero onice in contrasto con l’arancione presente in alcuni elementi dell’abitacolo.

La nuova variante del SUV elettrico di Ford introduce la batteria LFP (litio ferro fosfato) che permette di sfruttare un’autonomia che arriva ora fino a 444 chilometri con una carica completa, per la versione Standard Range. Questo dato si traduce in un miglioramento di oltre il 17% rispetto alla versione precedente (circa 60 chilometri).

Da segnalare anche un aggiornamento dei sistemi di assistenza alla guida, che includono anche il cruise control adattivo intelligente con riconoscimento dei semafori, il sistema Reversing Assist che memorizza il percorso fino a 50 metri per facilitare le manovre in retromarcia e il Trained Park Assist, che permette di replicare le manovre di parcheggio.

Per i clienti che scelgono questo modello c’è anche l’introduzione del sistema Pro Power Onboard, che consente l’alimentazione di dispositivi esterni, fino a 2,3 kW, con collegamento diretto alla batteria del veicolo. C’è anche una versione aggiornata del sistema di infotainment Sync Move, con display da 14,6 pollici e supporto Apple Car Play e Android Auto.

La nuova Ford Explorer Collection è già disponibile sul mercato, con i clienti interessati all’acquisto che hanno la possibilità di ordinare il modello in tutte le concessionarie del marchio americano. Il prezzo in promozione, come riporta il sito di Ford Italia, è di 42.750 euro, con varie opzioni di configurazione. Per un quadro completo è possibile recarsi direttamente negli showroom del brand.

Christian Weingaertner, direttore generale dei veicoli passeggeri di Ford Europa, ha commentato con queste parole il lancio della nuova versione di Explorer, un modello che ricopre un ruolo chiave per il marchio in Europa.