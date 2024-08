Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Fiat, l'allestimento Cross è stato aggiunto anche ai listini delle 500X e 500L

Il 2021 è stato un anno denso di novità per Fiat. Soltanto l’anno prima era scoppiata l’emergenza sanitaria, dagli evidenti contraccolpi anche nel ramo dei motori data la scarsità dei componenti, e la voglia di risollevarsi aveva raggiunto i picchi storici. Abituata a determinare il proprio futuro, la Casa torinese poteva ora contare sull’apporto di Stellantis. Infatti, FCA e PSA Groupe avevano finalizzato la fusione, dando il via a un’era inedita. Nel caso del brand diretto da Olivier François, la Nuova 500, la Panda e la Tipo (variante Cross compresa) avevano rotto il ghiaccio. Dunque, è toccato ad altri punti fermi della gamma come la 500, la 500X e la 500L.

Distinte tra loro in termini di forma e personalità, nascevano sempre dalla Cinquina, un pilastro del Made in Italy nel mondo. Se il fenomeno della Panda è soprattutto circoscritto nella sfera nazionale, la sorella gode di ampi consensi pure all’estero, ad esempio negli Stati Uniti. E, grazie al continuo rinnovamento, ha conservato un ruolo di spicco nelle classifiche commerciali. Abbattuto il muri dei 3 milioni di unità consegnate dal 2007, è toccato alla Fiat 500X Cross irrompere in scena.

Cinque allestimenti traversali

Per le tre declinazioni sopra menzionate il Lingotto ha offerto cinque allestimenti trasversali, al fine di soddisfare, senza riserva alcuna, gusti ed esigenze differenti. Un approccio mirato permette di proiettare un’immagine all’avanguardia e personalizzata. Il primo equipaggiamento, denominato Cult, rendeva tributo all’animo pop della vettura, mentre il Connect ammiccava ai ragazzi e alle ragazze in cerca di una connettività facile.

Ai nostalgici dell’Italia anni Cinquanta si rivolgeva la variante Dolcevita, esclusiva della 500 canonica. Infine, i cultori dell’off-road, che si sentivano “soffocare” dalle atmosfere urbane, avevano le versioni Cross per le 500X e 500L. Infine, l’azienda ha riservato alla dotazione Sport l’onore di collocarsi sopra tutte.

Eppure, le principali attenzioni le ha riscosse il kit Cross, adatto all’epoca. Il genere delle macchine a ruote alte, SUV o crossover, continua a dominare la scena perché coniuga carattere e praticità. Persino realtà leader di lusso e premium hanno pensato di realizzare un’interpretazione personale, e Fiat ha attuato una politica all’avanguardia.

Il kit Cross per le 500X e 500L

Sulla 500X hanno esordito dei vistosi cerchi in lega da 18 pollici, oltre alle barre sul tetto e all’aria condizionata automatica. E per fortuna: faticheremmo a immaginare un veicolo privo del “clima”, specie in giornate torride come quelle dell’estate 2024. Mentre i player della filiera studiano un’innovazione capace di mantenere l’abitacolo fresco (tipo Nissan, con la vernice refrigerante), i sistemi classici sono d’obbligo. Dei nuovi sedili aventi la fascia centrale con trama Camouflage e inserti in vinile hanno conferito una marcia in più alla 500X.

Inoltre, a grande richiesta, la confortevole 500L ha avuto la sua variante Cross. Muoversi in città nelle ore di punta, così come in piena notte costituisce un motivo di piacere. Merito di un pacchetto base comprensivo di cerchi in lega da 16 pollici, fari fendinebbia, “clima” automatico, sensori di parcheggio posteriori, sensori crepuscolari e pioggia. Messo piede a bordo si viene accolti da una trama Camouflage o, previo esborso di un extra, da eleganti sedili in pelle nera.