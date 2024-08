In collaborazione con Garmin, ha realizzato un'edizione speciale della Fiat Panda, riconoscibile sia per l'estetica sia per la implementata tecnologia a bordo

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat In collaborazione con Garmin, Fiat ha realizzato una versione speciale della Panda

Niente più confini, solo l’orizzonte. Immesse sul mercato nel 2022, le edizioni speciali Fiat Panda e Tipo Garmin riscuotono tuttora interesse nell’usato. Merito di un’immagine dinamica e arrembante, così come di tecnologie avanzate. La duttilità d’uso le rende oggetto dei desideri sia di chi intende dominare l’outdoor sia di chi preferisce rimanere tra le vie urbane.

Nato dalla collaborazione tra due eccellenze nei rispettivi settori, il nuovo allestimento è l’evoluzione naturale del successo riscosso dalle versioni Cross e (RED). Infatti, Panda e Tipo rappresentavano, al momento del rilascio nel 2022, quasi la metà delle vendite globali del Lingotto. In particolare, le varianti Cross riscuotevano il consenso popolare, preposte a ricoprire un ruolo essenziale nel mix commerciale dei rispettivi modelli.

La duplice proposta fonde versatilità, innovazione e design grintoso. Verde Foresta, la nuova livrea metallizzata esclusiva, rende omaggio a un animo spartano. Un abito “cucito su misura” addosso a una vettura in grado di affrontare le strade e i sentieri accidentati senza fare marcia indietro. Oltre ai dettagli arancioni e agli accenti grigio chiaro opaco, degli esterni colpiscono i cerchi esclusivi.

Sfumature arancioni contraddistinguono altresì le sellerie dell’abitacolo, versatile e modulare. In definitiva, le Fiat Panda e Tipo Garmin non costituiscono degli esemplari comuni, bensì delle compagne di viaggio ideali. La risposta perfetta a un cliente giovane e dinamico, legato allo stile e alla distintività. Andiamo a scoprire nel dettaglio i tratti distintivi della Panda Garmin.

Originale e aggressiva

La Fiat Panda Garmin è rivolta a chi ama emozioni intense, sia in città sia fuori porta. Con il look robusto e versatile, è indicata a chiunque intenda affrontare la guida di tutti i giorni con personalità. La verniciatura Verde Foresta, ravvivata da elementi arancioni che donano un tocco di vivacità e sportività, esalta il colpo d’occhio generale.

Si intuisce fin dal principio l’originalità del veicolo, non più incluso nella gamma Fiat: i cerchi in lega da 15 pollici in nero opaco e il doppio gancio-traino arancione (a richiesta) rimarcano l’aggressività. Denota un animo metropolitano la tonalità grigio chiaro riservata a skid plate, calotte specchietti e modanature laterali. Completano gli esterni i fendinebbia, i proiettori DRL a LED e le barre nere sul tetto. In alternativa alla tinta originale, è possibile optare per le livree Bianco Gelato, Grigio Maestro Cinema.

Motore efficiente e poco inquinante

Gli interni sono contraddistinti da sedili in tessuto nero con cuciture arancioni, richiamanti i colori esterni. Il climatizzatore automatico, i poggiatesta posteriori e la radio DAB con touchscreen da 7 pollici con Bluetooth, compatibile con Apple Car Play e Android Auto, e i comandi audio al volante sono garanzia di massimo comfort e connettività durante le varie trasferte.

Sotto il cofano monta un propulsore Hybrid 1.0 GSE da 70 cavalli, efficiente e poco impattante sul Pianeta. In un periodo storico dove paghiamo dazio delle mancanze di rispetto avute nei confronti dell’ecosistema, pure il comparto dell’automotive ha dei doveri ai quali rispondere. Il powertrain ibrido è adatto a scenari differenti: se in città è sufficiente la componente elettrica, una volta lasciati gli affollati centri urbani risulta, comunque, all’altezza del compito.