Ritorno alle origini per Maserati, che in pista si è presa le più grandi soddisfazioni della sua storia e sul tracciato “torna”. Lo fa con l’iconica MC20 Notte, prima edizione limitata della supersportiva MC20 che era nata per correre e ora, con il modello in tiratura limitata, cresce per esibirsi su strada. Una vettura che soltanto pochi, anzi pochissimo fortunati avranno la possibilità di accaparrarsi, con appena 50 modelli disponibili in tutto il mondo. E la Casa del Tridente, che sa come emozionare, stupisce tutti con un’auto che unisce lusso e sportività.

MC20 Notte, una limited edition da urlo

Le grandi Case ci hanno sempre abituato a vedere edizioni speciali, limited edition, per celebrare modelli iconici della propria storia, con Kawasaki per esempio che a Eicma 2023 ha portato una Ninja speciale per celebrare i 40 anni del modello, e Maserati non è da meno. Non c’è da celebrare un anniversario, ma l’animo di una supercar che nel 2023 ritorna con una versione “notte” pronta a stupire tutti.

MC20 Notte, infatti, è la prima edizione limitata della supersportiva MC20, un modello il cui design è ispirato al potere mistico e intenso dell’oscurità. Il Tridente, infatti, l’ha presentata come una creatura ruggente, concepita per sedurre ed esaltare esteticamente le già straordinarie prestazioni del motore V6 Nettuno che dà potenza e sostanza a un’auto il cui brand non ha di certo bisogno di presentazioni.

In collaborazione con Andrea Bertolini, pilota di riferimento per la Casa, Maserati ha messo a punto un modello la cui carrozzeria richiama a un predatore notturno. Gli esterni passano infatt da una tonalità nero lucido alla magnetica tonalità opaca del “nero essenza”, pronti a brillare nel buio grazie al “tocco di Mida” del predatore della pista Bertolini, che trasforma i dettagli, il Tridente, i loghi laterali e la firma Maserati, da argento a oro bianco opaco, rievocando il glorioso patrimonio del brand nell’ambito del motorsport.

Lusso nell’abitacolo, con l’inconfondibile Tridente che è presente sui poggiatesta ​e il volante sportivo in Alcantara con inserti in fibra di carbonio. Ma anche sportiva, perché la MC20 Notte è dotata di sedili sportivi a 6 posizioni in Alcantara nero/grigio con impunture gialle

Tra i due poggiatesta è applicata poi un’esclusiva targhetta metallica che celebra la MC20 Notte Edition e la dicitura identificativa “UNA DI 50”. Soltanto 50, infatti, saranno i modelli immessi nel mercato che però non tutti potranno permettersi. Infatti la precedenza, come sempre, è data ai soci del programma di membership Tridente. I futuri proprietari saranno invitati a provare il brivido di guidare una Maserati in pista, per assaporare le sensazioni offerte da questo nuovo modello esclusivo della casa del Tridente.

Un’auto da campioni con Beckham

A lavorare all’auto, come detto, il pilota di riferimento Maserati ed ex campione del mondo GT1 con il Tridente Andrea Bertolini che ha permesso di mettere a punto una edizione limitata Fuoriserie della MC20.

Ma a dare lustro al modello anche un personaggio di spicco come David Beckham, ambassador Maserati, che insieme a Bertolini si è reso protagonista del video-lancio della MC20 Notte. Il campione inglese del pallone, in compagnia del pilota, sono infatti protagonisti di scene in cui da un MC20 guidata da Beckham arriva l’edizione Notte, un’auto che si trasforma in un creatura da corsa che sfreccia nella notte, in città e sulla pista.