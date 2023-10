Fonte: Ufficio Stampa Kawasaki La nuova Special Edition celebra i 40 anni del brand Ninja di Kawasaki

Il brand Kawasaki Ninja è una vera e propria icona del mondo delle ruote e, anno dopo anno, ha conquistato gli appassionati con tantissimi modelli di successo. Quest’anno, il marchio Ninja della Casa nipponica compie i suoi primi 40 anni. L’azienda, quindi, ha deciso di celebrare quest’importante traguardo per le sue moto sportive con una serie di Special Edition che sarà esposta in anteprima assoluta in occasione di EICMA 2023, fiera di riferimento del mondo delle due ruote in programma nel corso del mese di novembre a Milano.

40 anni di successi

Il mondo delle moto sportive può contare su una vera e propria istituzione: il brand Kawasaki Ninja. Da diverso tempo, infatti, le sportive di Kawasaki, grazie alla combinazione unica di design e prestazioni, sono diventate dei punti di riferimento per gli appassionati del mondo delle due ruote, con tanti modelli entrati, di diritto, tra le icone del motociclismo.

La leggenda del marchio Ninja è iniziata 40 anni fa. Nel corso di questi decenni, la Casa nipponica ha realizzato tanti modelli, sempre molto apprezzati dai motociclisti di tutto il mondo. Anche in Italia, gli amanti delle produzioni Ninja di Kawasaki sono davvero tanti. È così che l’azienda ha scelto il nostro Paese e, soprattutto, EICMA 2023 per celebra i primi 40 anni del suo marchio.

EICMA 2023, ricordiamo, si svolgerà presso Fiera Milano, tra il 9 e il 12 di novembre, diventando un punto di riferimento assoluto per il mondo delle due ruote. Tra gli stand dell’evento ci sarà ampio spazio per Kawasaki che mostrerà alcune Special Edition dedicate alla serie Ninja che oggi debuttano in versione virtuale in attesa della presentazione in pubblico in programma a EICMA.

Con questo nuovo progetto, Kawasaki conferma la sua attenzione per la tradizione, senza, però, dimenticare innovazione e tecnologia. L’azienda, ricordiamo, ha appena presentato la prima moto ibrida al mondo e, lo scorso anno, ha svelato il prototipo di una moto elettrica che potrebbe diventare un riferimento per il settore.

Edizioni speciali per l’anniversario

Kawasaki ha annunciato la presentazione di una serie di modelli Ninja riadattati per celebrare i quattro decenni del suo iconico brand. In occasione di EICMA 2023, infatti, ci sarà la presentazione della Ninja ZX-10R, modello che ha garantito la vittoria di numerosi titoli in WorldSBK oltre che della Supersport Ninka ZX-63 da 636 cc. In mostra ci sarà anche un’edizione speciale della Ninja ZX-4RR.

I modelli che saranno esposti in occasione della fiera milanese potranno contare su di una particolare livrea, che richiama le colorazioni iconiche dei primi anni 90, alternando verde, blu e bianco e presentando il logo Kawasaki sulla carena inferiore, riprendendo una soluzione già proposta dalle moto vincitrici di tre campionati endurance dell’epoca.

Su tutte le moto realizzate per l’occasione ci sarà il logo del 40° anniversario, posizionato sul serbatoio. Le edizioni speciali includono anche i cerchi lime green e dettagli esclusivi come telaio e forcellone in argento, confermando la grande attenzione ai dettagli da parte dell’azienda che, con il suo brand, è diventata un’icona assoluta del mondo delle due ruote.