La Nuova Kawasaki Versys 1100 sarà tra i nuovi modelli che debutteranno nel corso di Eicma 2024: ecco le novità in arrivo per il nuovo modello della Casa

Fonte: Ufficio Stampa Kawasaki Eicma 2024 è in programma a novembre

Manca un mese all’apertura di Eicma 2024. La fiera dedicata al mondo delle ruote, infatti, si svolgerà tra il 7 e il 10 novembre presso Fiera Milano Rho. Come ogni anno, in occasione dell’evento, ci saranno diverse novità che debutteranno in pubblico in anteprima, in attesa del successivo arrivo sul mercato, nelle settimane successive. Ad Eicma 2024 è prevista anche la partecipazione di Kawasaki che porterà alla fiera la Nuova Versys 1100 2025.

L’aggiornamento, già svelato nelle scorse settimane, sarà uno dei protagonisti assoluti dello standard della Casa nipponica all’evento milanese. Per gli appassionati si tratta di un appuntamento davvero imperdibile. La nuova Versys sarà più potente, grazie a una serie di interventi sul motore che hanno permesso anche di ottenere un miglioramento dell’efficienza.Vediamo i dettagli completi in merito a questa novità che andrà ad arricchire la gamma del costruttore.

Un aggiornamento importante

La Kawasaki Versys 1100 si rinnova e introduce alcune novità con l’arrivo della versione 2025 che punta a rappresentare un sostanziale passo in avanti per uno dei modelli di riferimento della gamma della Casa nipponica. Questa nuova versione, in particolare, registra un importante miglioramento per il motore, con un incremento della cilindrata, più coppia e potenza oltre che l’adeguamento alla normativa Euro 5+.

Andiamo con ordine. Come prima cosa, Kawasaki è intervenuta sul motore della sua Versys 1100 che incrementa di cilindrata, passando da 1.000 cc a 1.100 cc. Tale incremento è stato ottenuto con un aumento della corsa pari a 3 mm. Quest’aggiornamento consente un miglioramento dell’efficienza e, quindi, il rispetto dei dettami della normativa Euro 5+. Ai futuri acquirenti della moto di Kawasaki, inoltre, farà sicuramente piacere il miglioramento della coppia motrice oltre che della potenza, che passa da 120 CV a 135 CV. Si tratta di un aggiornamento che si tradurrà in un incremento sostanziale delle prestazioni.

Da segnalare anche un aumento del diametro del disco posteriore, che passa da 250 a 260 mm. Da segnalare anche l’elettronica che include il controllo di trazione e ABS cornering tramite piattaforma inerziale mentre la versione SE del modello può contare sulle sospensioni ShowaEERA. C’è sempre la possibilità di utilizzare l’applicazione Rideology di Kawasaki per connettere lo smartphone alla moto.

La moto sarà disponibile in nelle versioni Metallic Graphite Gray e Metallic Diablo Black per la versione S oltre alle versioni Pearl Robotic White e Metallic Diablo Black per le versioni SE. Maggiori dettagli in merito alla commercializzazione e ai prezzi di listino arriveranno nel corso delle prossime settimane, probabilmente proprio in occasione di Eicma quando la Casa dovrebbe annunciare tutte le informazioni relative alla distribuzione sul mercato italiano di una delle novità più interessanti della sua gamma 2025.

Dove vederla

La Nuova Versys 1100, insieme a tutte le altre novità di Kawasaki, sarà protagonista di Eicma 2024 che, come detto in precedenza, si svolgerà tra il 7 e il 10 novembre prossimi. Per poter ammirare da vicino l’ultima arrivata della gamma del costruttore nipponico sarà sufficiente partecipare ad Eicma dove Kawasaki sarà presente con uno stand dedicato alla sua gamma. La Casa avrà lo stand 46, situato nel padiglione 11. La nuova Kawasaki Versys 1100 sarà in mostra per tutta la durata dell’evento, fino a domenica 10 novembre prossimo.