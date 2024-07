Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa MINI La MINI Cooper 5 porte si aggiorna per il 2024

Salire a bordo di una MINI Cooper S 5 porte è come entrare in un mondo di stile e divertimento. Le linee compatte e sportive racchiudono un animo grintoso, pronto a scatenarsi in ogni curva. Il motore, un vero gioiello di ingegneria, pulsa di energia alla minima accelerata, regalando un piacere di guida puro e coinvolgente.

La rinnovata versione, appena svelata dal marchio, passato al Gruppo BMW, enfatizza le esaltanti caratteristiche di base. Concepita in osservanza dei tipici stilemi della vettura, brilla per la sua funzionalità e gli innovativi sistemi di assistenza. In virtù dei notevoli progressi compiuti dal settore nel comparto tecnologico, i conducenti chiedevano delle dotazioni avanzate e gli sviluppatori hanno cercato di soddisfare questo desiderio.

Una chicca è l’inconfondibile tetto multitono previsto dall’allestimento Favoured. Il motore a benzina a quattro cilindri da 150 kW (204 CV) assicura un discreto spunto, senza rivelarsi troppo oneroso da mantenere. Infatti, i consumi vengono limitati, il che è manna dal cielo, specie nel periodo attuale, segnato dai preoccupanti prezzi della benzina.

Abitabilità rivista in modo significativo

Oggi è l’epicentro dell’economia. Tanti italiani decidono di lasciare la loro vecchia vita, attirati dalla prospettiva di un futuro migliore. Ma il fascino di Londra mica lo scopriamo ora: già negli anni Sessanta, brulicava di vita ed energia. Spostarsi da un Paese all’altro era meno semplice, in compenso chi la raggiungeva non voleva lasciarla perché si respirava un’atmosfera magica. Fatte le debite proporzioni, una New York europea, animata da persone di successo e da chi bramava le fortune.

Allora nacque MINI, destinata a diventare un’icona senza tempo. Nel 2001, la leggenda è rinata, attraverso una rivisitazione contemporanea dello spirito originale. Tre anni dopo è venuto il turno della MINI Cooper S 5 porte, una rivoluzione capace di aggiungere praticità e versatilità a un veicolo già affascinante.

La MINI Cooper S 5 porte si distingue per la sua capacità di coniugare prestazioni vivaci con un’abitabilità rivista in modo significativo rispetto alla proposta a tre porte. I sedili passeggeri hanno più spazio per le gambe e la testa, complice l’aumentare delle dimensioni, con una lunghezza complessiva di 172 mm. Sentirsi a proprio agio è questione di pochi attimi, merito dello studio condotto dalla squadra di progettisti. In vista di un lungo viaggio, come nelle vacanze estive, viene in soccorso la capienza del vano bagagli, che, da un minimo di 275 litri, arriva a toccare quota 925, reclinati 60:40 i sedili posteriori.

Al cuore della filosofia risiede la libertà di espressione individuale. Di conseguenza, la new entry nella gamma MINI si declina in quattro differenti allestimenti, ciascuno con un carattere distintivo. L’equipaggiamento Essential punta su un look pulito e su dotazioni complete, tese a ottimizzare il comfort e la sicurezza. Un buon punto di partenza, inferiore, però, al Classic, contraddistinto da elementi di design cromati e cerchi in lega di dimensioni maggiori. Adatto a chi ama distinguersi con eleganza.

Fonte: Ufficio Stampa MINI

Gli spiriti liberi e individualista ameranno il Favoured: la cornice della griglia anteriore e ulteriori elementi sono evidenziati in una vivace tonalità argento; il tetto può essere scelto in tre colori a contrasto in modo da conferire un tocco personale. Infine, omaggia il minimalismo del corso attuale il pacchetto Icy Sunshine Blue, chiamato come la tinta adottata. Il tetto multitono, che sfuma in maniera delicata, esprime appieno la purezza delle linee del mezzo.

Oltre al poker di varianti, è offerta un’ampia gamma di optional, così da conferire un’impronta ricercata, ad esempio nei cerchi in lega e negli interni, in pelle o in tessuto. L’abitacolo costituisce un connubio tra minimalismo e innovazione. Sfruttando le tecniche più all’avanguardia su piazza, il salotto di bordo ha un aspetto sofisticato e, al contempo, pratico e sostenibile. Perché l’ambiente ha dato degli importanti segnali, da cogliere prima che sia troppo tardi. Ignorarne le esigenze significherebbe commettere un grave torto alle generazioni future, e l’automotive può contribuire alla svolta.

Materiali e prezzi

Ottenute con un processo di lavorazione a maglia innovativo e mediante del poliestere riciclato, le superfici tessili della Cooper appagano sia l’occhio sia gli ecologisti. Le qualità da sempre riconosciute al produttore inglese vengono confermate ancora una volta, attraverso delle metodologie evolute, degne di nota. Il fascino estetico viene esaltato dal motivo pied-de-poule bicolore che decora il quadro strumenti e i rivestimenti delle portiere nel kit Favoured Trim.

I sedili sportivi, disponibili nei colori Beige e Nightshade Blue, sono in vescin perforato. Si tratta di un processo speciale costituito dalla creazione di tanti piccoli fori lungo la superficie dallo spessore di solo pochi millimetri, distribuiti in maniera uniforme sulla pelle.

Il risultato è un aspetto elegante e sportivo, dai benefici anche funzionali, giacché permette una migliore circolazione dell’aria, riducendo la sudorazione e mantenendo il corpo fresco e asciutto, soprattutto durante i climi caldi o nella guida prolungata. Il materiale, resistente e durevole, è resistente all’usura quotidiana. La perforazione non compromette, infatti, la resistenza del rivestimento; al contrario, può aiutare a prevenire le screpolature e lo scolorimento.

Fonte: Ufficio Stampa MINI

Nella consolle centrale, il selettore del cambio sparisce, in favore di uno stile essenziale, contraddistinto da un’ampia zona in cui ricaricare lo smartphone, dotata di ricarica wireless. I comandi sono raggruppati in modo intuitivo nella striscia di interruttori a levetta e nel display OLED rotondo, che consente di gestire le funzioni con il tocco o con la voce. Ne deriva un ambiente pulito, ordinato e tecnologico, affinché l’automobilista si senta a suo perfetto agio fin dalla prima volta in cui vi mette piede.

Nemmeno sulla sicurezza MINI si lascia cogliere impreparata, anzi. Mentre la Commissione UE dispone l’introduzione del limitatore automatico di velocità su tutti i modelli immessi in commercio a partire da questo mese, l’assistente al parcheggio integrato tiene fede alle attese, supportato da telecamere e sensori a ultrasuoni. Niente più preoccupazioni nel trovare un parcheggio, né di manovrare in spazi stretti. In occasione del lancio ufficiale, è stato comunicato anche il listini prezzi della nuova Cooper 5 porte: si parte da 32.900 euro.