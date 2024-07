Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan La Nissan Kicks assicurava una visibilità su strada ottimale

Nei giorni nostri non si fa altro che parlare di SUV e crossover. Le macchine a ruote alte piacciono ovunque, perché coniugano praticità, solidità e spazio, senza disdegnare un tocco di stile. Dopo averne svelato il concept qualche anno prima, Nissan puntò in maniera decisa sulla Kicks. Ancora oggi conserva un design piacevole e moderno, forte di linee dinamiche e di un aspetto robusto.

In confronto alle proposte di recente uscita, manco a dirlo, tradisce un po’ i segni del tempo; perciò, il produttore nipponico lo ha aggiornato man mano nel tempo. Ma in questo articolo vorremmo riavvolgere il nastro e omaggiare la primissima serie, apripista in diversi territori. L’abitacolo spazioso e confortevole, in grado di accogliere fino a cinque passeggeri, arricchito da un bagagliaio capiente adatto alle esigenze quotidiane e alle gite fuori porta le è valso l’interesse di un pubblico nutrito.

Inoltre, le tecnologie semplificavano le operazioni ai conducenti, attraverso la telecamera posteriore e le varie funzioni di sicurezza. E i propulsori soddisfacevano le aspettative, sicuri e affidabili. Anche qualora fosse servita la manutenzione, il costo da porre in preventivo era contenuto. Non si disperdeva il vantaggio di un prezzo di listino alla portata delle famiglie comuni.

Dalla showcar alla produzione di serie

La Nissan Kicks si distingueva per un design audace e traboccante di personalità, adatto a chi intendeva muoversi all’insegna dello stile nella giungla urbana. Ispirata alla showcar originale svelata al Salone dell’Auto di San Paolo del 2014, combinava elementi familiari del brand con temi moderni sorprendenti, a formare un look unico e accattivante.

Al centro, la familiare griglia V-Motion, i fari e i fanali posteriori a boomerang. Il caratteristico “tetto fluttuante” aveva un’ampia visiera, ad avvolgere il parabrezza e i vetri laterali. Nascosto da una finitura nera che si fondeva con il vetro del portellone, il montante C accentuava l’effetto di sospensione, a esaltare un’immagine inconfondibile.

Dei robusti parafanghi e una linea di carattere ascendente sui fianchi della carrozzeria evidenziavano l’anima da crossover e l’intrinseca forza. La linea di cintura elevata contribuiva a un senso di sicurezza e protezione per i passeggeri, garanzia, al tempo stesso, di un’eccellente visibilità verso l’esterno.

Il rivestimento inferiore della carrozzeria in tinta scura amplificava l’altezza da terra, a conferire un senso di robustezza e di resistenza ai graffi. Durante la progettazione venne posto un accento particolare alle performance aerodinamiche, nonché al rumore del vento e al comfort al volante.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

La dotazione di serie includeva fari anteriori automatici intelligenti, con sensibilità e temporizzazione regolabili, tergicristallo posteriore e barre sul tetto. Tra gli optional figuravano fari anabbaglianti a LED, fendinebbia, specchietti retrovisori esterni riscaldatori con indicatori di direzione integrati e spoiler sul tetto posteriore.

La tavolozza cromatica era costituita da sette differenti tinte, a cui sommare le cinque bicolore. Tre di loro avevano un tetto nero con tonalità contrastanti (bianco, arancione o rosso), mentre le restanti due un tetto arancione e carrozzeria grigia, e un tetto bianco e carrozzeria blu. Le robuste dimensioni si riflettevano pure nell’altezza da terra di 17,8 cm, per affrontare con facilità strade sconnesse e dossi senza compromettere la maneggevolezza.

Sistemi ausiliari alla guida

Un punto di forza della Nissan Kicks era poi da ricercarsi nell’attenzione alla sicurezza. La frenata automatica d’emergenza (AEB) con avviso di collisione frontale (FCW) era implementata su ciascun livello di allestimento, insieme al retrovisore e a sette airbag. Il sistema vivavoce Bluetooth, tre porte USB, le barre sul tetto e fari anteriori automatici intelligenti (I-AH) completavano il quadro.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Il kit “SV” aggiungeva il Blind Spot Warning (BSW) e il Rear Cross Traffic Alert (RCTA), compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, Nissan Intelligent Key, cerchi in lega di alluminio da 17 pollici, specchietti retrovisori esterni riscaldati e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, condotti di riscaldamento sotto i sedili posteriori, telo copribagagli, climatizzatore automatico, Easy Fill Tire Alert, display da 7 pollici sul cruscotto, radio satellitare SiriusXM (previo abbonamento, proposto a parte), Remote Engine Start.

La “SR” comprendeva altresì il monitoraggio intelligente a vista panoramica (I-AM), oltre a fendinebbia, specchietti retrovisori esterni riscaldati neri con indicatori di direzione integrati, volante rivestito in pelle, pomello del cambio in pelle con accenti cromati, tessuto dei sedili SR con finiture e accenti interni esclusivi.

Motori e prezzi

In definitiva, la Nissan Kicks del 2018 approdava sotto forma di un crossover compatto equipaggiato di tutto punto. Sotto il cofano montava un propulsore a quattro cilindri DOHC da 1.6 litri e 16 valvole con sistema CVTCS, in grado di sprigionare una potenza di 125 CV e 155 Nm di coppia motrice massima. Abbinato al fluido cambio Xtronica variazione continua, assicurava un’esperienza di guida piacevole e consumi di carburante efficienti.

Tuttavia, in nome della già tirata in ballo protezione aveva qualche ulteriore asso nella manica, ovvero il sistema di controllo della trazione (TCS), il controllo dinamico del veicolo (VDC), l’assistenza alla partenza in salita (HSA), il sistema antibloccaggio dei freni (ABS) con dischi anteriori e tamburi posteriori, il servosterzo elettrico con un raggio di sterzata di 10,4 metri.

Per gli amanti della guida sportiva, la Nissan Kicks SR annoverava un modulo di controllo dinamico integrato (IDM), con Active Engine Brake, Active Trace Control e Active Ride Control, per un’ottima esperienza al volante formidabile. Una sospensione anteriore a montanti con barra stabilizzatrice, i cerchi in acciaio da 16 pollici (o in lega di alluminio da 17 pollici nelle SV e SR) erano il tocco finale.

“La classe CUV emergente sta esplodendo con nuovi ingressi per un ottimo motivo: la combinazione di utilità flessibile e alto valore è ideale per gli acquirenti di veicoli nuovi, urbani e attivi”, osservò Dan Mohnke, all’epoca vicepresidente senior, Vendite e marketing e operazioni, Nissan Division U.S., Nissan North America, Inc.

“Ciò che distingue la nuova Nissan Kicks è il suo stile audace, la tecnologia personale, il valore e il previsto consumo di carburante di 33 mpg combinati – proseguì Mohnke –. In stretti termini visivi, Kicks è una vera attrazione per gli sguardi, specialmente nelle audaci combinazioni di colori bicolore. Con un’ottima altezza da terra, un punto di osservazione alto, il servosterzo elettrico e un raggio di sterzata ridotto, Kicks è un ottimo compagno per navigare in città“.

Lanciata nelle concessionarie statunitensi a partire da giugno 2018, la Nissan Kicks poteva essere acquistata a partire da da 19.700 dollari per la S, 21.900 per la SV e 23.600 per la SR.