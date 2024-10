Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Il crossover Nissan Murano torna nel mercato americano

Torna sul mercato d’oltreoceano la Nissan Murano con la quarta generazione. A partire dal 2025, negli Stati Uniti e in Canada arriverà il nuovo capitolo del crossover, così tanto ben accolto dalla clientela nei precedenti capitoli. Nella presentazione appena andata in scena, l’azienda nipponica ha promesso un design premium e funzionalità inedite avanzate, che permetteranno ai conducenti di vivere momenti elettrizzanti come mai prima d’ora. Fabbricate presso lo stabilimento di Smyrna, nel Tennesse, le consegne dei primi esemplari scatteranno il prossimo anno.

Eleganza energica

Il look della Nissan Murano 2025 segue il tema distintivo del produttore, definito “eleganza energica”. Lo stile si manifesta attraverso linee fluide e moderne, che danno al veicolo un aspetto audace e raffinato. L’esterno è contraddistinto da una verniciatura bicolore, che crea un accattivante contrasto tra il tetto e il corpo della vettura. Inseriti nella lista degli optional, i cerchi da 21 pollici conferiscono un gradevole valore aggiunto. E lo stesso può essere detto circa le luci posteriori a LED a tutta larghezza, caratterizzate da un ulteriore tocco di modernità e raffinatezza al profilo della quattro ruote.

Altrettanto degno di nota l’abitacolo, realizzato in materiali di ottima fattura, morbidi al tatto e curati nei minimi particolari, al fine di creare un ambiente lussuoso e confortevole. Il cuore hi-tech degli interni è costituito dai due display ad alta definizione da 12,3 pollici, al 100% personalizzabili. Inoltre, l’illuminazione ambientale a 64 colori e i sedili anteriori massaggianti aumentano il relax a bordo.

Anche sul versante della sicurezza, Nissan non si fa trovare impreparata. Il Safety Shield 360, incluso di serie, prevede numerosi sistemi ausiliari (ADAS) evoluti, come la frenata automatica d’emergenza, il monitoraggio degli angoli ciechi e l’avviso di cambio corsia. In aggiunta al Safety Shield, vengono introdotte due ulteriori tecnologie di videocamere, affinché i conducenti si sentano pienamente in controllo delle operazioni.

Nulla sfugge, dati i sistemi evoluti che promettono di far felici soprattutto ragazzi e ragazze. La prima consiste nell’Invisible Hood View, che consente una visuale virtuale mediante il motore, allo scopo di ottimizzare la visibilità durante le manovre sui terreni irregolari. La seconda è, invece, il 3D Around View Monitor, contraddistinto da punti di osservazione virtuali attorno al mezzo, semplificando le manovre di parcheggio e in spazi ristretti.

Google integrato nello schermo a sfioramento

In autostrada torna utile il ProPILOT Assist, ora aggiornato alla versione 1.1. Essa supporta il guidatore nel mantenimento della corsia, regola la velocità e controlla la distanza dei veicoli circostanti, per alleviare lo stress in caso di lunghi tragitti. Grazie alla integrazione di Google nello schermo touch da 12,3 pollici, gli utenti possono, inoltre, accedere al navigatore e a una serie di altre app. In termini di qualità audio, l’esperienza a bordo sarà ancora più immersiva con 10 altoparlanti “firmati” Bose, un’eccellenza nel campo.

In confronto alla generazione precedente, il motore VC-Turbo da 2.0 litri sprigiona 27 Nm di coppia motrice massima in più, pari a 353 Nm complessivi, mentre la potenza è di 241 CV. Permane il massimo riserbo sui prezzi, che la compagnia del Sol Levante annuncerà in un secondo momento.