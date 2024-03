Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Maserati Pronta a sedurre con eleganza e fascino: Maserati GranCabrio

Lo stile è tipicamente italiano, raffinato ed elegante, la sua indole è votata tanto al comfort quanto alle prestazione. L’identikit non può che indirizzarci verso un unico nome: Maserati GranCabrio. La Casa del Tridente presenta la nuova versione aperta delle sua GT, la compagna ideale per lunghi viaggi da godere con il vento tra i capelli, immersi in un abitacolo principesco e affascinante.

La nuova creatura del costruttore modenese è pronta a sedurre il grande pubblico con le sue armi migliori: personalità maiuscola e titanica eleganza. La dinastia delle Maserati Cabrio prosegue nel solco di una tradizione di tutto rispetto.

Nel segno di Nettuno

Al momento del debutto, la Maserati GranCabrio è disponibile nell’allestimento Trofeo, contraddistinto dal motore Nettuno a 6 cilindri a combustione interna, un 3.0 litri biturbo da 542 CV che costituisce l’inconfondibile cuore rombante delle vetture più performanti della gamma del Tridente.

Salendo all’interno della GranCabrio, le straordinarie prestazioni del motore Nettuno – il più potente mai costruito per la Maserati GranTurismo – sono abbinate a un comfort ottimale, pensato per percorrere lunghe distanze in armonia con il mondo circostante. Il tutto arricchito da un’esperienza di guida en plein air, per sfruttare nel migliore dei modi tutta la bellezza di una vettura eccezionale sotto ogni punto di vista.

Esponente del Made in Italy

La nuova cabriolet di Maserati è totalmente Made in Italy (così come il Tridente che resterà in Italia anche nel futuro) e segue quanto fatto dalla sorella GranTurismo, proponendo la propria filosofia da scoperta, senza rinunciare a tutti i punti forza della versione chiusa. Il tetto è in tessuto, perfetto per occupare il minor spazio possibile quando viene riposto automaticamente nel vano del bagagliaio, dove si adagia in 14 secondi anche quando si viaggia basse velocità (fino a 50 km/h).

Ampia abitabilità è garantita anche per quattro passeggeri. In gruppo si possono raggiungere, comunque, incredibili vette di libidine. L’eleganza della Maserati GranCabrio si apprezza ancora di più dall’esterno, quando la capote è aperta e il rombo del motore è inebriante. In fondo, questa vettura nasce per inseguire l’esperienza spyder, che per Maserati ha una storia di successo lunga oltre 60 anni, infatti la variante cabriolet della prima vettura sportiva stradale del Tridente, la 3500 GT, fu presentata nel 1959 al Salone di Ginevra (dove quest’anno ha debuttato la MG3 Hybrid+).

Maserati GranCabrio: comfort su misura

L’esperienza a cielo aperto è esaltata da un notevole comfort termico e acustico, con la capote disponibile in cinque colori azionabile dal display centrale tramite un pulsante a sfioramento, per un controllo completo e una totale autonomia. Per gli amanti della guida all’aria aperta, Maserati ha pensato a tutto: la GranCabrio è dotata di serie di un innovativo scaldacollo che riscalda guidatore e il passeggero con tre diversi livelli di intensità.

Uno degli optional è il wind stopper, che può essere utilizzato con due passeggeri e ripiegato manualmente. Quando la capote è aperta, riduce la formazione di turbolenze all’interno dell’abitacolo e permette di sfruttare al meglio l’aerodinamica del veicolo. Infine, i nobili interni non tradiscono l’artigianalità distintiva dei prodotti dell’azienda italiana, enfatizzando il tipico “equilibrio degli opposti“, nonché un lusso coraggioso e costantemente contemporaneo, nella migliore tradizione delle vetture più iconiche del Tridente.