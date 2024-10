Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Mitsubishi Nuova Mitsubishi Outlander PHEV presentata: grandi novità

C’è sempre grande attesa quando è in arrivo un nuovo modello. Finalmente Mitsubishi ha tolto i veli alla nuova Outlander elettrica ibrida plug-in (PHEV). Presentata in anteprima in Europa, la vettura verrà mostrata negli showroom in Giappone questo autunno e arriverà poi in 20 paesi europei nella primavera del 2025. Il Marchio nipponico ha inoltre annunciato che il modello a benzina verrà invece aggiornato nel 2025.

Il SUV Outlander PHEV è il modello di punta per il gruppo Mitsubishi e presenta il top della tecnologia del Brand giapponese. Il design è di assoluto pregio con le sue linee eleganti e possenti, ricche di curve e cromature che rendono questo veicolo un piacere per gli occhi. Punto di forza di quest’auto però è anche la sua grande stabilità grazie al doppio motore 4WD e al Super-All Wheel Control (S-AWC).

Le novità sul comparto elettrico

La grande novità però è offerta dalle migliorie apportate alla parte elettrificata per rendere l’Outlander PHEV un vero e proprio top di gamma. La batteria, infatti, è stata rinnovata così da aumentarne l’autonomia ad oltre 80 km in modalità WLTP. Non è tutto però perché tra le altre cose è stata aumentata anche la potenza complessiva del veicolo del 20% offrendo così al guidatore un’accelerazione davvero esaltante.

La stabilità della guida è stata aumentata non solo grazie all’ottimizzazione del sistema S-AWC, ma anche con l’aiuto di nuovi pneumatici. All’interno, invece, troviamo a farci compagnia un sistema di navigazione audio con display smartphone-link (SDA), con un display decisamente ampio da 12,3 pollici. Insomma connettività di altissimo livello accompagnata da un comfort fuori dal comune grazie ai sedili ventilati. Il sistema audio nasce in collaborazione con Yamaha, che come sappiamo bene, oltre alle moto, da anni è una delle aziende leader nel settore musicale.

Un po’ di numeri

Il Mitsubishi Outlander è da anni uno dei modelli di punta della Casa madre. Il primo esemplare è stato prodotto nel lontano 2001. Da quel momento sono state fatte ben 4 serie diverse riscontrando sempre il medesimo successo. La prima PHEV è invece datata 2013 e fu il primo SUV ibrido plug-in 4WD al mondo. Questo specifico modello ha trovato mercato fiorente in Europa, Nord America e Australia. Il SUV in questione funziona come un EV per l’uso cittadino e come ibrido per i lunghi viaggi. Si contraddistingue da sempre per essere adatto ad ogni tipo di tracciato e situazione.

Nel dicembre del 2021 Mitsubishi ha lanciato un nuovo Outlander completamente riprogettato, incontrando subito il gusto del pubblico. Le prime due generazioni, infatti, hanno venduto complessivamente 370.000 veicoli. Al momento, stando ai dati dell’Azienda nipponica, questo è il SUV ibrido plug-in 4WD più venduto a livello mondiale.

Per il momento non si conosce ancora il prezzo di questo nuovo modello, ma è facile aspettarsi confrontandosi con i vecchi listini, che si partirà da una cifra non inferiore ai 50.000 euro. Mitsubishi fa parte dell’Alleanza con Renault e Nissan ed è facile immaginare che vedremo qualche componente condiviso anche con gli altri due importanti marchi. Da anni l’azienda giapponese è leader nel campo dell’elettrico e punta, come altri brand automobilistici, ad elettrificare tutta la propria gamma in Europa entro il 2035, come da disposizioni UE.