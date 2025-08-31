Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Rolls-Royce Rolls-Royce omaggia la primavera

Rolls-Royce ha scelto le ultime settimane dell’estate per presentare la nuova Spectre Inspired by Primavera. Si tratta di una nuova serie di vetture che rappresenta un’evoluzione della Spectre. Questi modelli sono stati realizzati ispirandosi alla primavera, con tanti piccoli ma importanti dettagli che puntano a richiamare l’essenza della stagione. La nuova serie Spectre Inspired by Primavera si articola in tre diverse declinazioni con cui la Casa offre un punto di vista diverso sulla stagione primaverile. La base di partenza è sempre la stessa, con la Spectre che rappresenta un modello di riferimento del suo segmento, ma la personalizzazione garantita dalla Casa permette di creare diverse interpretazioni del modello, che si conferma un pezzo pregiato del mercato delle quattro ruote anche con questa nuova serie Bespoke. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito a queste nuove evoluzioni dell’elettrica del brand.

Una serie da tre anime

La Spectre Inspired by Primavera è disponibile in tre varianti cromatiche, ciascuna caratterizzata da una specifica trama ispirata chiaramente al fiore di ciliegio, universalmente considerato come uno dei simboli principali della primavera. Gli elementi floreali sono stati disegnati a mano. Da segnalare anche il debutto di un nuovo design dei cerchi in lega da 23 pollici. Il tema dei fiori di ciliegio viene ripreso anche su diversi elementi dell’interno, dai battitacco illuminati al poggiatesta. C’è spazio poi per la plancia e la console centrale in legno Blackwood incise con un ampio motivo a ramo di ciliegio in fiore, realizzato con 37 diverse densità di incisione laser.

Martina Starke, Responsabile del Design Su Misura, Rolls-Royce Motor Cars, ha così commentato il debutto della nuova serie speciale:

La primavera è un momento di festa nelle culture di tutto il mondo. È associata alla giovinezza e al romanticismo, al ritorno della luce e del calore dopo l’oscurità dell’inverno. La sua gioiosa trasformazione è rapida e fugace, il che la rende ancora più preziosa. In Spectre Inspired by Primavera, abbiamo catturato le emozioni che questo momento porta con sé, affinché i clienti possano goderne tutto l’anno.

Le tre anime della nuova serie svelata da Rolls-Royce sono Evanescent, Reverie e Blossom. Si tratta di tre diverse interpretazioni delle immagini della primavera. La versione Evanescent è dotata di una carrozzeria in Crystal e Arctic White con una particolare decorazione laterale in turchese e una serie di dettagli azzurri su altri elementi. All’interno ci sono rivestimenti in pelle Grace White. C’è poi la variante Reverie che presenta una tinta Duck Egg Blue e Forge Yellow per la carrozzeria e interni bicolore Grace White e Charles Blue, con inserti in giallo Forge. A completare le opzioni troviamo la Blossom con carrozzeria Velvet Orchid Metallic e dettagli in Forge Yellow oltre a interni in pelle Grace White con elementi Peony Pink e giallo Forge.

Disponibilità

I clienti interessati a una delle nuove evoluzioni della Spectre potranno ordinare la versione desiderata fino all’inizio del prossimo anno. Le tempistiche di consegna, invece, non stupiscono: la Casa ha confermato che i modelli prodotti di questa serie Bespoke saranno messi a disposizione della clientela a partire dalla primavera del 2026. Non ci sono informazioni, invece, sui prezzi che, come per tutte le Rolls-Royce, non saranno di certo contenuti.