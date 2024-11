Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Alce distrugge tre auto in un'officina

Nel mondo dell’automobilismo, il test dell’alce è una prova ben nota per valutare la capacità di un veicolo di fronteggiare ostacoli improvvisi, simulando la comparsa dell’animale su strada. Tuttavia, quando un esemplare in ‘carne e ossa’ fa irruzione in un’officina, l’opificio BMW di Fjärås (a sud di Goteborg, in Svezia), la vicenda assume contorni tanto caotici quanto surreali. Le immagini dell’episodio, catturate dalle telecamere di sicurezza, stanno facendo il giro del web, lasciando increduli appassionati di motori e non.

Irruzione inattesa

Come già anticipato, la scena è avvenuta in un’officina BMW, situata in una cittadina ai margini di una foresta. Probabilmente disorientato o spaventato, un alce ha sfondato la porta principale, trovandosi improvvisamente tra vetture di lusso e strumenti da lavoro. La ‘visita a sorpresa’, testimoniata da un filmato, mostra il possente quadrupede attraversare l’ambiente con potenza travolgente, urtando veicoli e distruggendo oggetti come se fossero ostacoli minimi.

Le riprese evidenziano attimi di puro terrore: meccanici che cercano riparo, arnesi che cadono e veicoli fatti a pezzi. Uno dei punti salienti, quasi cinematografico, vede l’alce, evidentemente agitato, alzarsi sulle zampe posteriori e colpire, con quelle anteriori, una BMW Serie 8. Il risultato? Profonde ammaccature su cofano e parabrezza. In pochi minuti, il locale è diventato teatro di assoluto disordine.

Le BMW coinvolte erano state da poco riverniciate o in procinto di essere riconsegnate. La stima dei danni si aggira intorno ai 20.000 euro, con le auto che dovranno subire altri interventi affinché tornino alla condizione originale. Ne è derivato un allungamento delle procedure. Alle telefonate, fatte per informarli dell’episodio, diversi clienti hanno reagito increduli. In un primo frangente, credevano si trattasse di uno scherzo, peraltro molto originale ed elaborato. Purtroppo, era la pura verità: toccherà pazientare ancora un po’ prima di ridare il benvenuto alle loro ‘bambine meccaniche’.

Il caos provocato dalle scorribande vi lascerà senza parole. Nello specifico, il modo in cui l’alce, incapace di calmarsi, colpisce tre veicoli BMW in lavorazione. Manco a dirlo, data l’imponenza del curioso ‘ospite’ e la veemenza, i danni lasciati non sono stati indifferenti. Benché l’industria dei motori investa milioni su milioni nella sicurezza, esiste l’imponderabile.

L’evento documentato in rete apre gli occhi sull’imprevedibilità della natura e sulla necessità di rispettarla. Non solo è il caso di mettere in discussione la nostra relazione con la fauna selvatica, bensì ci invita a preservare gli habitat, onde evitare incontri indesiderati e pericolosi. In seguito alla sua fuga, l’alce è stato monitorato dalle autorità locali, che lo hanno guidato verso una zona boschiva più sicura, lontano da centri abitati.

La paura dei meccanici

“Avevamo paura che venisse verso di noi – ha raccontato il meccanico Viktor Örtegren a SVT -. Mio padre ha subito un intervento chirurgico alla schiena, quindi ero molto preoccupato per lui. Ho anche pensato di provare a scacciarlo, ma mi sono reso conto che non è esattamente un cervo… È stato un vero disastro – ha concluso -. Perché quella vettura aveva una storia particolare. Avevamo quasi finito di lavorarci ed era stata anche riverniciata di recente”.