Le auto nel garage di Bocelli sono la testimonianza di un rapporto tecnico e personale col suono: i modelli e le collaborazioni del superospite di Sanremo 2026

Ufficio Stampa Tesla/Getty Images Tra le auto di Andrea Bocelli c'è anche una rara Tesla Roadster bianca

Che un tenore di fama planetaria abbia orecchio assoluto è un dato di fatto. Come questo si rifletta, però, sulle auto di Andrea Bocelli è un dettaglio meno scontato. Il gigante della musica italiana, superospite annunciato da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2026, ha gusti raffinati: lo testimoniano alcune collaborazioni e una sportiva da brividi.

La sportiva del superospite di Sanremo 2026

Si parte da due Tesla: una Model S P85 nera sulla quale il Maestro ha raggiunto il luogo delle nozze con Veronica Berti, e una rarissima Roadster bianca da oltre 100.000 euro, custodita in garage. La berlina scoperta di Elon Musk, della quale circolano insistenti i rumor sulla prossima generazione, offre standard prestazioni

E se le distanze si allungano? In tal caso, è il caso di optare per una presenza stradale differente come la Mercedes-Benz GLS in livrea scura, l’auto accanto alla quale il cantante appare in uno scatto sui social.

Dalla lunghezza superiore ai cinque metri, il mezzo tedesco beneficia della sospensione pneumatica e di un isolamento acustico impeccabile, caratteristiche di rilievo per un professionista che deve proteggere il proprio apparato vocale e, perché no, concedersi momenti di pausa tra un impegno sul palco e l’altro. Lo spazio e il kit tecnologico sono i soliti a cui il costruttore tedesco ci ha abituato nella corsa per il titolo di SUV full-size migliore su piazza.

La 500 dedicata al Maestro

Spesso il percorso di Andrea Bocelli a tema auto ha toccato eventi istituzionali. Tra Irina Shayk e Tiziano Ferro, sarà così pure a Sanremo 2026, dove parteciperà alla serata finale. In passato, durante il Festival del Cinema di Roma nel 2016, la MINI Clubman è stata la sua “compagna”: realizzata sull’architettura shooting brake, la piccola d’oltremanica incarnava, con le sue rinomate porte posteriori a battenti, un approccio più funzionale e meno canonico rispetto alle grandi berline di rappresentanza. Spostando lo sguardo sul cuore della produzione nazionale, l’Alfa Romeo Giulia “battezzata” dalla voce del Maestro nel corso di un tour mondiale ha dato il là a una prolifica intesa.

Anche solo per il nome assegnatole, la 500 elettrica “La Prima by Bocelli” è la prova più fulgida della passione del cantante per i motori. Se pensate sia la solita versione firmata a puro scopo commerciale, avete sottovalutato la portata dell’operazione. Talvolta considerato in modo negativo, il silenzio congenito dell’elettrico dà in questo caso vita a un progetto esclusivo con i tecnici JBL, tra le aziende leader nei dispositivi audio. Anziché il classico equalizzatore, le parti coinvolte hanno messo a punto il sistema Virtual Venues, in cui la tecnologia processa il suono per trasmettere a guidatore e passeggeri la sensazione di trovarsi in un teatro, o nello studio di registrazione.

Oltre all’esperienza sonora e ai 320 km di autonomia (ciclo WLTP), la Cinquina in edizione speciale porta in dote il Saniting Glove Box: schiacci un tasto e una lampada UV-C nel cassetto portaoggetti ti sanifica smartphone e chiavi in tre minuti. La citycar da usare quando muoversi agili è la priorità.