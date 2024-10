In fatto di auto Gerry Scotti ha gusti estremamente raffinati: ogni tre anni la cambia, rimanendo, però, fedele allo stesso modello, performante e raffinato

Fonte: Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Gerry Scotti ha lo stesso modello di auto da oltre trent'anni

Ogni giorno entra nelle case degli italiani con La ruota della fortuna e il mercoledì sera con Io canto generation. Tra gli uomini di punta della scuderia Mediaset, è stato affettuosamente soprannominato ‘Zio’ per i modi affabili, in grado di mettere chiunque a proprio agio. In fatto di auto Gerry Scotti ha le idee chiarissime: il suo cuore è rapito da un’unica, splendida vettura, che cambia ogni tre anni, fedele, però, allo stesso modello, dal lontano 1987.

Si tratta di un capolavoro estetico e tecnico di matrice tedesca, parte di una serie portata avanti fino ai giorni nostri. “E per fortuna”, aggiungeranno i numerosi appassionati sparsi in tutto il mondo. Permettersela non è cosa da poco: servono laute disponibilità economiche: un elemento secondario, se sei un fuoriclasse.

Tradizione irrinunciabile dal 1987

Vip e vetture di lusso vanno d’accordo, un connubio affascinante simbolo di un lifestyle spesso riflettente il successo e la personalità del conducente. La quattro ruote smette di assumere una mera funzione utilitaria, diventando un’estensione dell’immagine e della personalità di chi siede al volante.

Chiunque abbia avuto la fortuna di ammirare l’auto di Gerry Scotti da vicino ne è rimasto folgorato. Da decenni incarna uno stile genuino e alla mano, ma il celebre conduttore di Canale 5 ama le auto di alto blasone, nello specifico la Porsche 911 Carrera. Bella ed elegante, conserva la celebre proposta della Casa di Zuffenhausen in garage, un concentrato di performance e raffinatezza, che corrispondono alla natura del proprietario.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

In un’intervista, ha rivelato: “I miei risparmi li spendo quasi interamente in auto e moto, ovviamente tolte le spese prioritarie di casa e famiglia. Se potessi ne comprerei una al mese”. Dunque, ha svelato quale marchio automobilistico preferisce a qualunque altro: “Ho un debole per le Porsche 911 Carrera. La prima l’ho comprata nell’87 e da allora la cambio ogni tre anni, restando fedele alla Casa tedesca”. L’inizio della storia d’amore risale a un periodo particolare sul piano professionale, ovvero quella discesa in politica, candidato nel collegio di Milano alla Camera dei Deputati: una strada poi abbandonata.

Un lusso per pochi

Nutre una profonda ammirazione verso qualsiasi produzione della Cavallina. La cura riposta nei dettagli delle auto è valsa la simpatia di Gerry Scotti, che ha pure confidato di riservare un trattamento davvero speciale alla Carrera: “Mi piacciono le Porsche. L’ultima vettura che ho preso di tanto in tanto l’abbraccio, la pulisco, la bacio, la metto in moto e via a fare un giro. Fa bene un oggetto di culto alla mia età”.

Se la tradizione dei tre anni valesse tuttora, il regolare ‘salto’ in concessionario lo avrebbe fatto nel 2023. La versione disponibile sul mercato costa oltre 130.000 euro, salendo con il pacchetto Sport Chrono da 385 CV, per una velocità massima di 293 km/h. Sulle motociclette è meno chiaro il suo brand preferito, anche se girano delle voci secondo cui avrebbe il pallino delle Harley-Davidson. Non c’è che dire: se la tesi fosse corretta, lo Zio della nostra televisione avrebbe dei gusti eccellenti.