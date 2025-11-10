Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

SBX Cars BMW i8 appartenuta a Maradona: fu sua nel periodo di Dubai

Certe auto raccontano molto più di un proprietario: diventano parte della sua leggenda. È il caso della Bmw i8 appartenuta a Diego Armando Maradona, che giovedì 13 novembre verrà battuta all’asta a Dubai da Sbx Cars. Un evento che promette di attirare non solo collezionisti e appassionati del marchio bavarese, ma anche i nostalgici del calcio romantico, quello che con il numero 10 argentino aveva trovato la sua massima espressione.

L’esemplare, una coupé ibrida plug-in color Crystal White Pearl con i classici inserti blu tipici della gamma “i”, è stata immatricolata negli Emirati Arabi durante il periodo in cui Maradona viveva a Dubai, dove ricopriva il ruolo di ambasciatore del calcio mondiale. Oggi conta 21.690 km, ma ogni chilometro sembra pesare come un frammento di storia.

Il laboratorio del futuro

Quando la Bmw i8 debuttò nel 2013, derivata dalla concept “Vision EfficientDynamics” del 2009, fu molto più di una nuova sportiva: rappresentò un cambiamento epocale. Per la prima volta un costruttore di lusso riusciva a coniugare prestazioni e sostenibilità in un’auto capace di emozionare. Il suo telaio in fibra di carbonio, il design a “farfalla” delle portiere e l’impianto ibrido plug-in fecero scuola.

Sotto la carrozzeria scultorea batte un tre cilindri turbo da 1.5 litri abbinato a un motore elettrico: insieme erogano 262 CV e 570 Nm di coppia, sufficienti per uno 0-100 km/h in 4,4 secondi e una velocità massima di 250 km/h. Numeri da supercar, ma con consumi da citycar, grazie a una gestione intelligente dell’energia e a un peso contenuto sotto i 1.500 kg. La vettura di Maradona appartiene alla prima serie, precedente all’aggiornamento del 2018, e conserva quindi la configurazione originale, meno potente ma più fedele alla filosofia iniziale del progetto: una sportiva ecologica ante litteram.

Lusso futurista

All’interno, la i8 è un piccolo teatro di stile e tecnologia. L’abitacolo di questo esemplare, rivestito in pelle traforata Ivory White, è un esercizio di eleganza minimale. Sedili regolabili elettricamente, cinture di sicurezza “i Blue”, impianto audio Harman Kardon, sistema iDrive con display da 8,8 pollici e illuminazione ambientale a Led: un mix perfetto tra comfort e modernità.

Ogni dettaglio parla la lingua del lusso futurista. Anche i cerchi da 20’’ in alluminio forgiato, abbinati a pneumatici Bridgestone, contribuiscono all’equilibrio tra sportività e sostenibilità. Secondo il rapporto d’ispezione, la vettura è in ottime condizioni generali: pastiglie dei freni all’80%, batteria efficiente, carrozzeria priva di difetti visibili. L’ultimo tagliando risale all’aprile 2025 e da allora ha percorso appena 200 km.

Un’eredità su quattro ruote

Il valore di questa Bmw i8 va ben oltre la scheda tecnica. È un pezzo di memoria sportiva, una reliquia moderna di un uomo che ha sempre vissuto in bilico tra genio e follia. Maradona la usava durante la sua permanenza a Dubai, quando era ospite d’onore negli eventi della Federazione calcistica e volto simbolo dell’emirato. Non stupisce, quindi, che il fascino dell’oggetto superi quello del semplice collezionismo: per molti è come comprare un frammento di mito.

Del resto, la Bmw i8 fu costruita per incarnare lo stesso spirito ribelle e visionario che ha sempre animato il Pibe de Oro: rompere le regole, anticipare il futuro, mescolare mondi apparentemente inconciliabili: la passione e la tecnica, il lusso e l’efficienza, l’estetica e la funzione.

L’attesa per l’asta

La casa d’aste Sbx Cars prevede un grande interesse, non solo da parte di acquirenti mediorientali, ma anche di collezionisti europei e sudamericani. Non è ancora noto il prezzo di partenza, ma considerando l’esclusività del modello (prodotte in tutto appena 20.000 unità) e l’aura di Maradona, le cifre potrebbero facilmente superare le sei cifre. A distanza di anni dalla sua scomparsa, il campione argentino continua, dunque, a lasciare tracce ovunque. Anche nel mondo delle quattro ruote.