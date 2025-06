Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Getty Images Jody Scheckter, campione del mondo di F1 nel 1979, ha problemi con la patente italiana

Una vita a 300 all’ora, un titolo mondiale con la Ferrari e una carriera da stella della Formula 1. Ma oggi, Jody Scheckter, classe 1950, non può guidare nemmeno una Fiat Panda. Non è uno scherzo, né una boutade da bar sport: il sudafricano, unico pilota africano ad aver vinto un mondiale (correva l’anno 1979), è rimasto senza patente in Italia. E non certo per problemi di salute o di lucidità. Semplicemente, non parla bene l’italiano.

Sembra una sceneggiatura degna di una penna ispirata, invece è il paradosso burocratico che sta vivendo il 75enne ex pilota, trasferitosi da qualche anno nella placida Liguria. Qui ha deciso di mettere radici, abbandonando i fasti delle piste per godersi la dolce vita italiana. Ma dopo dodici mesi di residenza, la legge non fa sconti: la patente estera va convertita, altrimenti si rifà l’esame. E non c’è gloria sportiva che tenga.

L’ostacolo? La lingua, non la guida

A raccontarlo è lui stesso, con ironia e frustrazione, dalle pagine del “Corriere della Sera”: “Il vero problema è che parlo malissimo l’italiano – ha detto – e in queste condizioni è impossibile superare l’esame”. Nessun difetto alla guida, sia chiaro. Né un problema legato all’età, anzi: Scheckter è lucido, attivo e determinato. Ma la normativa nostrana impone che l’esame di teoria vada sostenuto nella nostra lingua, senza deroghe per ex campioni o stranieri illustri.

Il risultato? Il pilota che una volta sfrecciava tra Monza e Montecarlo oggi deve prendere l’autobus o chiedere un passaggio ai vicini. Surreale, se pensiamo che nel suo palmarès ci sono 10 vittorie, 33 podi e soprattutto quel titolo mondiale conquistato al fianco di Gilles Villeneuve, in una delle annate più romantiche della storia del Cavallino Rampante.

La richiesta di aiuto a Maranello

Non si è arreso facilmente, il vecchio leone. Ha contattato persino Maranello, i suoi ex datori di lavoro, nella speranza che il Cavallino potesse fare da mediatore istituzionale o trovare una via d’uscita. Ma anche per lui, oggi, l’Italia è il Paese dei cavilli. “Ho parlato con un avvocato – spiega – stiamo cercando una soluzione. Ma io questo Paese l’ho scelto, è qui che voglio vivere”. Parole semplici, sincere. E forse per questo ancora più amare.

La storia di Scheckter riporta sotto i riflettori una burocrazia italiana che sa essere inflessibile, capace di chiedere a un ex campione del mondo di ripassare segnaletica e limiti di velocità in una lingua che fatica a comprendere.

Giovani e patenti, un paradosso inverso

Il paradosso finale? Mentre un ex pilota sogna di poter tornare a guidare, i giovani italiani la patente la rimandano sempre più. Nel 2025, l’età media al primo conseguimento è salita oltre i 21 anni. Per motivi economici, certo, ma anche culturali. L’auto, per molti ventenni, non è più simbolo di libertà bensì di costi. Scheckter, invece, vorrebbe solo poter salire sulla sua vettura e godersi il panorama della riviera ligure. Tuttavia, si ritrova fermo alla partenza, in attesa di una soluzione che tarda ad arrivare.

In questo momento, l’ex pilota della Ferrari si un pedone suo malgrado. Una vicenda che fa sorridere e riflettere. E allora il consiglio da dare all’ex campione del Cavallino è di studiare e di non mollare. Anche se stavolta, più che i sorpassi, servirà capire dove si trova la “strada con diritto di precedenza”.