Ozzy Osbourne aveva preso la patente a 60 anni

Ozzy Osbourne è scomparso all’età di 76 anni. Il leggendario leader dei Black Sabbath aveva salutato il suo pubblico con un concerto benefico a Birmingham. L’evento, a cui avevano partecipato tanti ospiti, ha rappresentato un vero e proprio addio a milioni di appassionati in tutto il mondo. In queste ore, con articoli e post sui social, in tanti stanno ricordando la figura di Osbourne, il suo impatto sul mondo della musica nel corso dei decenni della sua carriera. Su Virgilio Motori è giusto concentrarsi su un aspetto bizzarro della vita di Ozzy Osbourne ovvero il suo rapporto con il mondo delle auto, reso complicato dalle difficoltà riscontrate nell’ottenimento della patente e, almeno in qualità di automobilista, interrotto dopo un incidente con una Ferrari nuova di zecca.

Un rapporto difficile

Nonostante una passione per il mondo dei motori, Ozzy Osbourne ha ottenuto la patente soltanto nel 2009, dopo aver compiuto 60 anni. In precedenza, il cantante dei Black Sabbath aveva tentato più volte di superare l’esame (19 tentativi in totale, secondo quanto riportano oggi più fonti) senza, però, riuscire a superare l’ultimo scoglio che ogni automobilista deve oltrepassare per poter ottenere la patente di guida di un’autovettura. Il motivo dei tanti tentativi falliti è stato svelato dallo stesso Osbourne ed è perfettamente in linea con il suo “personaggio”.

Nel corso di un’intervista con Howard Stern, noto per il suo popolarissimo show radiofonico, Osbourne aveva ammesso che, per contrastare il nervosismo dovuto alla difficoltà della prova per ottenere la patente, in passato aveva bevuto qualche drink di troppo e anche assunto delle sostanze che non gli avevano permesso di partecipare da sobrio all’esame. Il fallimento delle prove è, quindi, spiegato da questo comportamento da vera rockstar maledetta, decisamente poco attenta alle pubbliche relazioni.

Con l’età e la maturità, però, il cantante era riuscito a superare le prove e “conquistare” l’agognata patente. Non sappiamo quale sia stata la prima auto di Osbourne ma, di sicuro, sappiamo che l’ultima vettura guidata è stata un’esclusiva Ferrari.

L’incidente

Nel 2010, pochi mesi dopo aver ottenuto la patente, Ozzy venne coinvolto in un incidente automobilistico che portò al danneggiamento della sua Ferrari 458 Italia appena acquistata (il modello, secondo quanto confermato da più fonti, aveva percorso appena 32 chilometri prima dell’incidente). Secondo quanto rivelato dal figlio Jack, come riportato dal Daily Mirror, l’incidente non ebbe particolari conseguenze sul fisico del cantante (si trattò di un tamponamento con piccoli danni al paraurti) ma l’impatto psicologico fu enorme.

Nonostante i tanti tentativi per ottenere la patente, infatti, Osbourne decise di non mettersi più alla guida dopo l’incidente con la sua Ferrari. La sua carriera da automobilista, quindi, è durata molto meno rispetto a quella di cantante, attività con cui ha scritto la storia della musica con tantissimi successi. Dopo l’incidente, per i suoi spostamenti, Ozzy ha preferito affidarsi a un autista, incaricato di guidare le sue vetture sportive e qualsiasi altro veicolo che, anche solo temporaneamente, entrava a far parte della collezione del cantante (su cui, però, non ci sono particolari informazioni).