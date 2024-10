Il continuo cambio delle marce può rovinare le proprie scarpe mentre si guida in moto: vediamo insieme quale accessorio indossare per proteggerle efficacemente

Fonte: 123RF Consigli per proteggere le scarpe alla guida della motocicletta

Una caratteristica molto comune durante la guida di una moto è quella di ritrovare le scarpe rovinate a causa del costante cambio delle marce. Questo aspetto infatti, è molto seccante e fastidioso per qualsiasi pilota, soprattutto se si tratta di un paio nuovo di zecca o costoso. Tenendo inoltre in considerazione l’elevato numero di cambiamenti di marcia durante la circolazione, è fondamentale adottare una soluzione. Vi sono delle fasce specifiche che permettono di proteggere le proprie calzature. Grazie alle loro caratteristiche intrinseche, il disagio smetterà di impensierirvi.

Il funzionamento delle fascette

Ma come funzionano esattamente le fascette in questione? Specie agli inizi, quando mancano le conoscenze e non si hanno amici o parenti ferrati in materia, capita di “andare nel pallone”. Tuttavia, basta prestare un pizzico di attenzione e ogni dubbio svanirà in men che non si dica. In poche parole, l’accessorio va applicato al collo delle scarpe precedentemente alla sequenza dei lacci: garantisce una perfetta funzionalità uniformandosi correttamente alla struttura delle calzature.

Bisogna considerare che, nella maggior parte dei casi, il danneggiamento del materiale avviene quando si è soliti usare sempre lo stesso paio di scarpe alla guida della motocicletta. Grazie al sistema, quindi, la parte del collo anteriore alla zona dei lacci sarà completamente al riparo. Gli eventuali disagi avvertiti in precedenza scompariranno, e sarà possibile godersi l’esperienza nella massima serenità.

Ogni volta che il motociclista azionerà la marcia non ci sarà più alcun pericolo o rischio e la scarpa non verrà assolutamente intaccata. Queste tipiche fascette sono ben strutturate e metodiche poichè sono costituite da una parte flessibile caratterizzata al centro da una zona robusta e resistente che ha appunto il compito di fare da aggancio con il pedale della marcia.

Dunque, se non amate indossare dei modelli specifici siete abituati a seguire il vostro istinto, quella appena illustrata consiste, senza se e senza ma, nella soluzione ideale, tenuto peraltro conto della facilità e della garanzia di utilizzo di tali prodotti.

I vantaggi e il prezzo

Cambiare le marce non sarà più un problema: grazie allo straordinario rimedio potrete finalmente montare in sella e percorrere lunghi tragitti senza alcun timore indossando le vostre scarpe preferite. Le fascette sono state appositamente disegnate e progettate per la corretta protezione delle assicurando inoltre la giusta leggerezza. Come tale, gli accessori sono stati fabbricati con lo scopo di garantire un’eccellente elasticità e flessibilità e sono in grado di adattarsi perfettamente ad ogni tipo di piede o a svariati e differenti modelli di calzature.

Sul dove trovarle, avete l’imbarazzo della scelta. Qualora preferiate farvi consigliare da un esperto, vi conviene recarvi in un negozio specializzato, dove il rivenditore vi saprà seguire al meglio. Nel caso in cui mettiate il risparmio al di sopra di tutto guardate online, alle piattaforme e-commerce più note al giorno d’oggi. I prezzi di norma applicati online sono, di norma, inferiori rispetto agli store tradizionali. Soppesate sia i pro che i contro e tirate le somme. Comunque sia, la spesa da porre in preventivo sarà piuttosto modica, dai 5 ai 30 euro.