Fonte: Ufficio Stampa Piaggio Piaggio MP3: nuovo look per questo scooter

Piaggio è da anni leader nel settore degli scooter e non solo. Il Gruppo, grazie ai numerosi, prestigiosi marchi, è riuscito ad imporsi in vari settori delle due ruote. Naturalmente quando si pensa all’azienda di Pontedera la mente non può fare altro che pensare alla mitica Vespa, che ha scritto pagine indelebili del nostro Paese entrando di diritto nell’immaginario collettivo.

Ora però è tempo di un nuovo scooter, stiamo parlando del Piaggio MP3 310 che eredita dai fratelli maggiori 400 e 530 una tecnologia di altissimo livello. Questo modello ha l’obiettivo di offrire un’alternativa maggiormente dinamica all’automobile in città. Con le sue tre ruote è guidabile solo da chi ha la patente auto. Le sospensioni anteriori a quadrilatero articolato e la doppia ruota anteriore offrono una stabilità in curva in ogni condizione assolutamente top.

Due versioni per la MP310

Stilisticamente l’MP3 310 si rifà molto al mondo automotive con un frontale più ampio e protettivo che include dei fari full LED a sviluppo orizzontale. Il parabrezza e la parte anteriore di questo scooter sono studiati per garantire una maggiore efficienza aerodinamica. Nella versione Sport troviamo poi elementi in tinta con la carrozzeria per quanto concerne i parafanghi. I cerchi con il loro design a 5 razze sdoppiate è un chiaro richiamo alle berline sportive. Sulla coda, invece, troviamo un comodo maniglione per il passeggero e un gruppo ottico ancora una volta full LED.

Il Piaggio MP3 310 presenta un ampio display LCD da 5″ che all’interno presenta tutte le varie informazioni. Sono stati poi riposizionati i comandi al manubrio e sulla plancia per renderli più pratici. Questo modello inoltre è dotato di sistema keyless che permette di accendere lo scooter senza l’inserimento della tradizionale chiave, tenendo semplicemente il telecomando in tasca. La sella che ha una seduta a due livelli separati, grazie ad un nuovo schiumato permette di avere maggiore comfort e supporto lombare. Le pedane sono invece ripiegabili integrandosi perfettamente con la carena.

Motore e consumi

Generoso il vano sottosella che permette di riporre un casco integrale o due demi-jet. Per quanto concerne gli allestimenti invece ci sono di due tipi: MP3 310 e MP3 310 Sport, quest’ultimo con dettagli e finiture sportive. La prima versione è disponibile in Bianco Luna e la nuova Grigio Grafite. La seconda versione, invece, è offerta in Nero Meteora, Grigio Mercurio e Blu Zaffiro. La variante sportiva ha dettagli in blu come le cuciture. Di serie inoltre in questo caso sono presenti i dischi freno anteriori con profilo a margherita.

Per quanto concerne la motorizzazione l’MP3 310 ha un monocilindrico a 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido e a iniezione elettronica. Il propulsore è capace di sprigionare 26,4 Cv e una coppia massima di 27,3 Nm. Questo scooter è capace di raggiungere una velocità massima di 129 km/h ben 9 km/h in più rispetto al modello precedente. Anche i consumi sono migliorati passando da 31,2 km/l a 32,3 km/l nel ciclo WMTC. Sia la versione Standard che quella Sport vantano un sistema frenante anti bloccaggio ABS integrato. Piaggio MP3 fonda il suo punto di forza anche sulla tecnologia brevettata delle due ruote anteriori indipendenti e basculanti. Infine, grazie al sistema Piaggio MIA (di serie sulla versione Sport) è possibile tenere connesso il proprio cellulare tramite Bluetooth.