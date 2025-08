Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Alfa Romeo Canali Social Consegnata l'Alfa Romeo 33 Stradale di Bottas

33 fortunati proprietari in tutto il mondo, e tra questi anche Valtteri Bottas. Consegnata presso il Groupe Segond Automobiles del Principato di Monaco, l’Alfa Romeo 33 Stradale del pilota di Formula 1 ha attirato l’attenzione dei social. L’ormai ex Sauber è appena entrato nel ristrettissimo “Club 33”, ricevendo una delle pochissime unità della supercar prodotte. Un gioiello esclusivo da circa 1.5 milioni di euro.

L’eredità di un mito

L’Alfa Romeo 33 Stradale vuole essere una dichiarazione d’amore per il design italiano. Nata dalla visione del Centro Stile Alfa Romeo, rievoca 56 anni dopo la mitica 33 Stradale degli anni 60, reinterpretandola con un linguaggio moderno, ma senza snaturarne l’identità. Le sue linee morbide, i fari a goccia, le proporzioni scolpite: ogni dettaglio parla di un’epoca in cui il design faceva sognare. Eppure, sotto quella carrozzeria classica, pulsa un cuore contemporaneo e ultra performante.

Tutti e 33 gli esemplari sono costruiti a mano, in diretta collaborazione con il cliente, proprio come il modello di Valtteri Bottas, che ha scelto una configurazione con un rosso in pieno stile Alfa Romeo.

Dettagli tecnici e design mozzafiato

Un’auto pensata per far battere il cuore anche ai più nostalgici, ma senza rinunciare a ciò che la tecnologia oggi può offrire. Sotto al cofano c’è lo stesso motore 3.0 V6 biturbo della Giulia GTAm, con 620 cavalli pronti a spingere come una vera supercar moderna. Cambio automatico a doppia frizione, trazione posteriore e un’erogazione da vera sportiva. Questo porta la 33 Stradale a una velocità massima di 333 km/h e un’accelerazione 0-100km/h in meno di 3 secondi.

Il telaio in fibra di carbonio, le sospensioni attive e l’impianto frenante carboceramico firmato Brembo completano il pacchetto con soluzioni da vera auto da pista, anche se pensata per la strada. E poi c’è il design: basso, aggressivo, elegantissimo. Le portiere si aprono verso l’alto, il cofano è lungo come nelle Alfa di un tempo e il muso sembra scolpito dal vento. Ogni linea è un tributo alla bellezza della 33 del ’67, ma reinterpretata con uno stile pulito e moderno. Ogni esemplare nasce in tre mesi di lavoro artigianale nella “Bottega” Alfa Romeo, curato nei minimi dettagli secondo le scelte del cliente. E questo, più di ogni dato tecnico, è ciò che rende speciale la 33.

Alfa Romeo e la strategia dell’eccellenza artigianale

La 33 Stradale rappresenta il manifesto più coraggioso della nuova Alfa Romeo. Un ritorno alla produzione d’eccellenza, dove ogni dettaglio è frutto di mani esperte e di una visione chiara: costruire qualcosa che vada oltre l’automobile, capace di entrare nell’immaginario collettivo .

33 vetture esclusive che nascono da un dialogo continuo tra tecnici, designer e cliente, in cui nulla viene lasciato al caso e ogni scelta è condivisa. È un processo che richiede tempo, attenzione e passione. Ma è proprio questa la direzione scelta da Alfa Romeo, lontana dai grandi numeri, vicina a quello che si può definire un pezzo di artigianato a quattro ruote. La 33 Stradale segna così un nuovo punto di partenza, in equilibrio tra cultura e prestazioni. E con un testimonial come Valtteri Bottas, il messaggio arriva forte e chiaro, per un brand che fa della passione il proprio obiettivo.