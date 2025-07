Ufficio Stampa Geely Geely Auto arriva in Italia con due modelli

Geely Auto sta per arrivare in Italia. La conferma è arrivata in queste ore ed è frutto di una partnership tra il Gruppo Geely, uno dei principali player dell’industria automotive cinese, e Jameel Motors, azienda saudita che già si occupa della distribuzione dei prodotti Geely in diversi mercati europei e asiatici. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul progetto.

Un nuovo protagonista

Geely Auto è già un punto di riferimento del mercato globale delle quattro ruote e ora punta a ritagliarsi il suo spazio anche in Italia, grazie alla partnership con Jameel Motors, che opererà in Italia con la divisione Jameel Motors Italia, appena costituita. Le operazioni per l’arrivo dei primi modelli sono già iniziate. L’obiettivo, per il prossimo futuro, è introdurre in tempi rapidi due vetture. La prima sarà la EX5 (nota in alcuni mercati come E5).

Si tratta di un SUV elettrico che punta a soddisfare le richieste degli automobilisti alla ricerca di un veicolo in grado di garantire una guida completamente a zero emissioni e, nello stesso tempo, la possibilità di offrire tanto spazio a bordo, grazie anche ai suoi 4,6 metri di lunghezza. La vettura dovrebbe arrivare in un’unica configurazione, per quanto riguarda il motore, con un’unità da 218 CV di potenza e 320 Nm di coppia motrice, e con due opzioni per la batteria, una da 49 kWh e una da 60 kWh.

Il secondo modello di Geely Auto sarà, invece, un SUV ibrido, con sistema Plug-in. Questo modello, che non ha ancora un nome (ma potrebbe essere un’evoluzione dell’attuale Galaxy Starship 7), sarà lungo quasi 4,8 metri e potrà contare su una batteria da 18,4 kWh, garantendo circa 111 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni. La Casa cinese, in passato, è stata accostata a Maserati, brand che Stellantis non intende vendere.

A guidare Jameel Motors Italia sarà Marco Santucci, manager che, di recente, è stato alla guida di Jaguar Land Rover Italia. In una dichiarazione riportata da Ansa, Santucci sottolinea: “Con la tecnologia d’avanguardia di Geely Auto e l’approccio centrato sul cliente di Jameel Motors, siamo nella posizione ideale per portare un reale valore al mercato. Restare flessibili e aperti al cambiamento sarà la chiave per garantire il successo futuro e generare un impatto positivo per i clienti e il settore“.

Ricordiamo che Geely Auto è già attiva in oltre 80 Paesi al mondo e distribuisce, ogni anno, più di 2 milioni di veicoli (nel 2024 è stato raggiunto un totale di 2,17 milioni). In Italia, l’azienda esiste da un paio d’anni con l’apertura di Geely Innovation Design Center a Milano, parte di una rete di centri di ricerca e sviluppo distribuiti in tutta Europa. L’azienda ha anche una collaborazione strategica con Renault.

Il debutto è imminente

I tempi di arrivo sul mercato italiano di Geely Auto non saranno lunghi. Jameel Motors, infatti, punta ad avviare il lancio dei primi modelli entro la fine del 2025. Le tempistiche potrebbero cambiare in base al modello ma, in ogni caso, già nei prossimi mesi l’azienda dovrebbe tornare a far parlare di sé con nuovi annunci legati all’avvio della fase di commercializzazione sul mercato italiano. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.