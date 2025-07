Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Monopattini elettrici: i numeri dei sinistri sono preoccupanti

Una tragedia, l’ennesima, si consuma sulle strade della Puglia, riaccendendo i riflettori su un’emergenza che serpeggia silenziosa tra le nostre città: la sicurezza dei monopattini elettrici. La vita di un giovane di appena 16 anni si è spenta nella zona di Bari, vittima di un impatto fatale che scuote ancora una volta la coscienza pubblica e solleva interrogativi urgenti sulle misure necessarie a proteggere gli utenti di questi mezzi, sempre più diffusi ma anche rischiosi.

Il ragazzo, alla guida del suo monopattino elettrico, avrebbe imboccato in senso opposto la Provinciale 109, la via che congiunge Gioia del Colle a Putignano, nella provincia di Bari. L’urto con un’auto che procedeva correttamente sulla carreggiata è stato letale.

Questa dolorosa cronaca non è un caso isolato, ma l’ultima tessera di un mosaico tragico: dalle rilevazioni raccolte dal 1° gennaio, si contano già 15 persone morte in monopattino nel solo 2025. Un dato che stride con le 20 vittime registrate nell’intero 2024, e che, in proiezione, minaccia di far schizzare il bilancio a quota 27 decessi entro la fine dell’anno. Numeri che dipingono il quadro di un’emergenza crescente, che richiede risposte immediate e concrete.

Un allarme vero e proprio

L’allarme non è nuovo e trova conferma nei dati ufficiali rilasciati dall’Istat a luglio 2024. Le statistiche sono impietose e delineano un quadro di preoccupante escalation: i sinistri che hanno coinvolto utenti di monopattini elettrici sono passati da 2.929 nel 2022 a 3.365 nel 2023, segnando una crescita del 15%.

Parallelamente, il numero dei feriti è aumentato da 2.787 a 3.195 nello stesso periodo, mentre anche i decessi seguono la stessa traiettoria ascendente, salendo da 16 nel 2022 a 21 nel 2023. È importante sottolineare che queste cifre escludono gli incidenti che non hanno richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine, suggerendo che il bilancio reale potrebbe essere ancora più grave e diffuso di quanto non emerga dalle statistiche ufficiali.

Di fronte a questa drammatica impennata di incidenti, il legislatore è intervenuto con l’introduzione di nuove norme nel Codice della Strada, entrate in vigore lo scorso 14 dicembre 2024. L’obiettivo primario è arginare il fenomeno e promuovere una maggiore sicurezza stradale, sia per chi guida il monopattino sia per gli altri utenti della strada. Queste modifiche mirano a colmare i vuoti normativi che fino ad oggi hanno contribuito a rendere l’uso di questi veicoli un’incognita in termini di pericoli e responsabilità.

Le regole per chi usa i monopattini

Tra le disposizioni più significative, spicca l’obbligo di indossare il casco per tutti gli utenti, senza distinzioni d’età, non più solo per i minori. Una misura di buon senso, ma troppo spesso ignorata, che promette di ridurre la gravità delle lesioni in caso di caduta o impatto. Inoltre, la circolazione dei monopattini è stata ristretta a zone più sicure: possono viaggiare solo in città con un limite di velocità massimo di 50 km/h.

È stato categoricamente vietato l’utilizzo fuori dai centri abitati, così come la circolazione contromano sulle piste ciclabili e sui marciapiedi. Queste regole cercano di confinare l’uso del monopattino in contesti urbani controllati, eliminando situazioni di rischio estremo su strade a scorrimento veloce o in aree pedonali affollate.

Il percorso legislativo non si ferma qui. Dopo un primo decreto attuativo, si attende con urgenza un secondo decreto che porterà con sé ulteriori importanti novità. La più attesa e dibattuta è senza dubbio l’obbligo di dotare i monopattini di un “targhino”, una sorta di targa identificativa e, soprattutto, di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile a carico dei guidatori di monopattini elettrici. Quest’ultima misura è fondamentale per garantire un risarcimento alle vittime in caso di incidenti e per responsabilizzare maggiormente gli utenti, equiparandoli sotto certi aspetti ai conducenti di altri veicoli a motore.