Apre il tunnel più lungo al mondo: dove si trova

Ci sono alcuni Paesi dove fare opere monumentali è praticamente all’ordine del giorno. Uno di questi è sicuramente la Cina, patria di 5 dei primi 10 grattacieli più alti del mondo. Stavolta però a fare notizia ci ha pensato un tunnel costruito nella provincia dello Xinjiang, che si chiama nello specifico Tianshan Shengli tunnel. Grazie ai suoi 22,13 km è stato definito il più lungo al mondo per quanto riguarda la strada. A riportarlo è stata l’agenzia statale Xinhua sul proprio sito.

Questo tunnel attraversa i Monti Tianshan centrali nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang e ha fatto in modo di ridurre un pericoloso viaggio in montagna di diverse ore ad appena 20 minuti. Il Tianshan Shengli tunnel è una parte importante dell’autostrada G0711 Urumqi-Yuli. Quest’ultima, insieme allo stesso tunnel, è entrata in funzione lo scorso venerdì. Grazie a questa strada sono stati collegati i centri urbani dello Xinjiang settentrionale e meridionale.

Sfide mastodontiche

I Monti Tianshan hanno un’estensione totale di 2.500 km e attraversano lo Xinjiang centrale, separando il capoluogo di provincia Urumqi da Korla, che è la più grande città del sud. Questa è un’infrastruttura che sicuramente farà fare i salti di gioia a molti in Cina (il Paese del Dragone in passato aveva realizzato anche il tunnel subacqueo più lungo al mondo). Grazie a questa nuova autostrada con annesso tunnel, i tempi di percorrenza tra Urumqi e Korla sono stati ridotti da circa 7 ore a 3 ore.

L’autostrada è stata costruita in 5 anni, è lunga 324,7 km e ha richiesto un investimento di 46,7 miliardi di yuan, che al cambio sono circa 6,63 miliardi di dollari. Il tunnel più lungo del mondo (sempre in Cina è stato realizzato anche il ponte più alto del mondo) ha richiesto uno sforzo ingegneristico decisamente importante. Oltre all’estensione di 22,13 km, raggiunge anche una profondità massima di interramento di 1.112,2 metri, attraversando 16 zone di faglia geologica. In particolare il tunnel è esposto a: elevata sollecitazione del terreno, elevata intensità sismica, rigorosi requisiti ambientali, freddo estremo e alta quota.

Per realizzare tutto questo gli ingegneri cinesi hanno usato le più moderne tecniche di costruzione di natura ecocompatibile, per ridurre l’impatto ambientale. Il metodo di costruzione adottato inoltre ha permesso di ridurre di oltre un quarto i tempi di costruzione. Inoltre per realizzare quest’opera è stata usata la prima fresa per tunnel pressurizzata per roccia dura sviluppata in Cina.

Altre opere di rilievo in arrivo

Questa novità permetterà non solo ai normali civili di potersi spostare più agevolmente sul territorio, ma darà anche una mano al commercio visto che ci potrà essere maggiore traffico tra le due parti del Paese. Per quanto concerne il tunnel, invece, il suo primato potrebbe presto già vacillare. Nel 2033, infatti, è prevista l’apertura in Norvegia del Rogfast, un tunnel che al momento è ancora in fase di costruzione e a fine lavori dovrebbe misurare 27 km. In particolare dovrebbe estendersi tra le municipalità di Randaberg (vicino alla città di Stavanger) e Bokn nella contea di Rogaland. In precedenza i lavori dovevano terminare nel 2026, ma alcuni ritardi hanno portato a spostare tale data. Alla sua apertura sarà il tunnel più lungo del mondo nonché quello più profondo e anche la galleria sommersa più lunga del pianeta.

Diverso invece il discorso per quanto concerne le gallerie per i treni. Lì, nei prossimi anni, diventeranno primatisti 2 tunnel, uno italo-austriaco (Galleria di base del Brennero) e uno italo-francese (Galleria di base del Frejus). Dovrebbero aprire entrambi nel 2032 e misurare ambedue oltre i 55 km, ma le dimensioni precise verranno svelate solo a fine lavori.