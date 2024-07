Le migliori city-car elettriche 2024: modelli e prezzi 

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Le migliori city-car elettriche da acquistare nel 2024

Nel 2024, la rivoluzione elettrica continua a trasformare il panorama automobilistico, con una crescente attenzione verso veicoli sostenibili e a zero emissioni. Le city car elettriche stanno guadagnando popolarità grazie alla loro efficienza, praticità e ridotto impatto ambientale.

In questo articolo, esploreremo le migliori city car elettriche del 2024, analizzando le loro caratteristiche, prestazioni e perché rappresentano una scelta eccellente per la guida urbana.

City-car elettriche: le migliori del 2024

Le city car sono progettate per offrire il massimo in termini di efficienza energetica, praticità e innovazione tecnologica. Questi veicoli sono generalmente compatti, il che li rende perfetti per la guida e il parcheggio in ambienti urbani affollati.

Le city car elettriche si distinguono per la loro silenziosità, ridotti costi di manutenzione e la possibilità di accedere alle zone a traffico limitato e ai parcheggi riservati ai veicoli elettrici. Dotate di motori elettrici efficienti e batterie a lunga durata, offrono un’autonomia sufficiente per gli spostamenti quotidiani in città.

Inoltre, molte di queste auto sono equipaggiate con tecnologie avanzate come sistemi di assistenza alla guida, infotainment di ultima generazione e opzioni di connettività per smartphone, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida urbana.

Mazda2

La Mazda2 è una city car completamente elettrica progettata per offrire una combinazione ideale di efficienza e prestazioni. Dotata di un motore elettrico che produce 115 CV, la Mazda2 garantisce un’accelerazione fluida e reattiva, perfetta per la guida urbana.

La batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh offre un’autonomia di circa 200 km con una singola carica, rendendola ideale per gli spostamenti quotidiani in città. Il design compatto ma spazioso della Mazda2 permette una manovrabilità eccezionale, facilitando il parcheggio anche negli spazi più stretti.

Gli interni sono moderni e confortevoli, con un sistema di infotainment avanzato che include connettività per smartphone e vari sistemi di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza e la comodità. Con consumi energetici bassi, la Mazda Mazda2 rappresenta una scelta ecologica e pratica per la mobilità urbana.

Il prezzo di base è di €19.000.

Dacia Spring

La Dacia Spring è una city car elettrica che unisce accessibilità e sostenibilità, rendendola una delle opzioni più economiche nel segmento delle auto elettriche. Equipaggiata con un motore elettrico da 44 CV, la Spring offre prestazioni adeguate per l’uso cittadino, con un’accelerazione dolce e una velocità massima di 125 km/h.

La batteria da 26,8 kWh garantisce un’autonomia fino a 230 km in ciclo urbano WLTP, ideale per gli spostamenti quotidiani e brevi viaggi. Il design compatto e robusto della Dacia Spring la rende perfetta per il traffico cittadino, mentre gli interni pratici e funzionali possono ospitare comodamente quattro passeggeri.

Il sistema di infotainment include navigazione, connettività per smartphone e comandi vocali. Con costi di gestione ridotti e un consumo energetico efficiente, la Dacia Spring è una soluzione eccellente per chi cerca un’auto elettrica economica e affidabile. Grazie alle sue caratteristiche, infatti, è al terzo posto tra le citycar più vendute del 2024, secondo i dati raccolti da UNRAE.

Il prezzo di partenza per questa auto è di €21.450.

Peugeot 208

La Peugeot 208 elettrica è una city car elegante e performante, pensata per chi desidera un’esperienza di guida elettrica sofisticata. Il motore elettrico da 136 CV offre un’accelerazione rapida e una guida silenziosa, con una velocità massima di 150 km/h.

La batteria da 50 kWh consente un’autonomia fino a 340 km in ciclo WLTP, rendendola adatta sia per l’uso urbano che per i viaggi più lunghi. Il design esterno dinamico e sportivo della Peugeot 208 è accompagnato da interni moderni e tecnologicamente avanzati, con un cockpit digitale 3D, sistema di infotainment con schermo touch e connettività completa per smartphone.

Le tecnologie di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia, migliorano la sicurezza e il comfort. Con consumi energetici ottimizzati, la Peugeot 208 elettrica rappresenta un’ottima scelta per chi cerca stile, prestazioni e sostenibilità in un’unica city car. Non a caso, infatti, in linea generale questo modello rientra nella top 10 tra le auto più vendute da inizio anno.

È disponibile sul mercato con un prezzo di base di €20.270.

Renault Twingo Electric

La Renault Twingo Electric è una city car completamente elettrica progettata per la mobilità urbana con un tocco di eleganza e praticità. Equipaggiata con un motore elettrico da 82 CV, la Twingo Electric offre un’accelerazione fluida e una velocità massima di 135 km/h, ideale per la guida cittadina.

La batteria agli ioni di litio da 22 kWh garantisce un’autonomia fino a 190 km in ciclo WLTP, sufficiente per gli spostamenti quotidiani e brevi viaggi. Il design compatto della Twingo facilita il parcheggio e la manovrabilità in città, mentre l’interno accogliente offre un’esperienza di guida confortevole grazie ai sedili ergonomici e alla tecnologia di bordo avanzata. Il sistema di infotainment include connettività per smartphone e navigazione integrata.

Con un consumo energetico efficiente, la Renault Twingo Electric rappresenta una scelta ecologica e conveniente per la vita urbana. Tutte queste caratteristiche la inseriscono nella top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia, stando ai dati statistici raccolti da UNRAE.

Il prezzo di vendita di base è di €24.050.

FIAT 500-e

La FIAT 500-e è una reinterpretazione moderna e completamente elettrica di un’icona automobilistica, perfetta per la guida in città. Dotata di un motore elettrico da 118 CV, la 500-e offre prestazioni brillanti con un’accelerazione rapida e una velocità massima di 150 km/h.

La batteria da 42 kWh assicura un’autonomia fino a 320 km in ciclo WLTP, rendendola adatta sia per l’uso quotidiano che per i viaggi più lunghi. Il design iconico della FIAT 500 è stato aggiornato con linee moderne e dettagli eleganti, mentre gli interni offrono comfort e tecnologia all’avanguardia.

Il sistema di infotainment comprende uno schermo touch ad alta risoluzione, connettività completa per smartphone e una serie di funzioni di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza. Con un consumo energetico ottimizzato, la FIAT 500-e combina stile, sostenibilità e prestazioni in una city car elettrica ideale per la vita urbana.

È tra le auto più acquistate del 2024 in generale: si trova, infatti, al secondo posto della classifica di UNRAE. È disponibile con un prezzo di vendita a partire da €17.700.

SMART fortwo

La SMART fortwo è una city car elettrica che rappresenta la quintessenza della mobilità urbana compatta e sostenibile. Equipaggiata con un motore elettrico da 82 CV, la fortwo offre un’accelerazione vivace e una velocità massima di 130 km/h, perfetta per i tragitti cittadini.

La batteria da 17,6 kWh fornisce un’autonomia fino a 133 km, sufficiente per gli spostamenti giornalieri in città. Il design ultra-compatto della fortwo facilita il parcheggio anche negli spazi più ristretti, mentre gli interni sono progettati per offrire il massimo comfort e praticità.

Il sistema di infotainment è dotato di connettività per smartphone e funzioni intuitive, rendendo ogni viaggio più piacevole. Con un consumo energetico estremamente basso, la SMART fortwo è una scelta eccellente per chi cerca un veicolo elettrico agile, efficiente e perfetto per la vita urbana.

Si tratta di una delle city-car più gettonate di sempre ed è particolarmente apprezzata dagli italiani: UNRAE la colloca al quinto posto tra le auto più vendute del 2024 e la sua versione elettrica rappresenta un ottimo connubio tra praticità ed efficienza in termini di emissioni.

Il prezzo di base è di €25.210.

MG MG4

La MG MG4 è una city car completamente elettrica che combina prestazioni, efficienza e un design moderno. Dotata di un motore elettrico da 170 CV, la MG4 offre un’accelerazione rapida e una guida reattiva, perfetta per l’uso urbano.

La batteria da 51 kWh garantisce un’autonomia fino a 350 km in ciclo WLTP, rendendola ideale per lunghi tragitti senza necessità di frequenti ricariche. Il design esterno è elegante e aerodinamico, mentre gli interni spaziosi e ben rifiniti offrono un alto livello di comfort e tecnologia.

Il sistema di infotainment avanzato include connettività per smartphone, navigazione e varie funzioni di assistenza alla guida, migliorando la sicurezza e l’esperienza di guida complessiva. Il prezzo di vendita è di €30.790.

Renault Scénic Electric

La Renault Scénic Electric è un’auto completamente elettrica progettata per offrire spazio, comfort e sostenibilità. Equipaggiata con un motore elettrico da 160 CV, la Scénic Electric garantisce prestazioni fluide e silenziose, ideali per la guida urbana e i viaggi più lunghi.

La batteria da 60 kWh offre un’autonomia fino a 450 km in ciclo WLTP, permettendo di affrontare tragitti estesi senza preoccupazioni. Il design esterno moderno e aerodinamico è completato da interni ampi e versatili, con sedili regolabili e un’ampia capacità di carico.

Il sistema di infotainment di ultima generazione offre connettività completa per smartphone, navigazione avanzata e numerose funzioni di assistenza alla guida, migliorando sia la sicurezza che il comfort. Tutti questi elementi la rendono particolarmente apprezzata dai consumatori: nel mese di maggio, infatti, è stata nella top 10 delle auto elettriche più acquistate (UNRAE).

Il prezzo di base è di €40.050.

TESLA Model 3

La TESLA Model 3 è una berlina completamente elettrica che ha rivoluzionato il mercato con le sue prestazioni eccezionali e l’innovazione tecnologica. Equipaggiata con un motore elettrico che offre diverse configurazioni di potenza, la Model 3 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi nella versione Performance.

La batteria ad alta capacità garantisce un’autonomia fino a 580 km in ciclo WLTP, rendendola adatta sia per l’uso quotidiano che per i lunghi viaggi. Il design minimalista ed elegante degli esterni è accompagnato da interni futuristici, con un grande display centrale che controlla tutte le funzioni del veicolo.

Il sistema di autopilota avanzato, insieme a numerose altre tecnologie di assistenza alla guida, rendono la TESLA Model 3 una delle auto più sicure e innovative sul mercato. È disponibile sul mercato con un prezzo di base di €41.470.

Opel Corsa-e

L’Opel Corsa-e è una city car completamente elettrica che offre un eccellente equilibrio tra prestazioni, efficienza e praticità. Dotata di un motore elettrico da 136 CV, la Corsa-e garantisce un’accelerazione vivace e una guida agile, ideale per il traffico cittadino.

La batteria da 50 kWh fornisce un’autonomia fino a 337 km in ciclo WLTP, sufficiente per la maggior parte degli spostamenti quotidiani. Il design esterno compatto e sportivo è accompagnato da interni moderni e confortevoli, con un sistema di infotainment avanzato che include connettività per smartphone e navigazione integrata.

Le tecnologie di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia, migliorano la sicurezza e il comfort durante la guida. Nei primi mesi del 2024, anche grazie alle sue caratteristiche tecniche, l’Opel Corsa è stata tra le prime 25 auto più vendute secondo i dati UNRAE.

Il prezzo di base è di €36.500.

Le city car elettriche offrono un mix perfetto di innovazione, efficienza e prestazioni. Questi veicoli, progettati per la guida urbana, combinano autonomia adeguata, ricarica veloce e tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di guida. Con interni confortevoli, design accattivante e un forte impegno per la sostenibilità, queste auto rappresentano il futuro della mobilità urbana.