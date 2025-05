Allarme per Psg - Inter a Monaco, in 30mila senza biglietto e rischio "infiltrati" di Napoli e Atalanta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Cresce l’attesa per la finale di Champions League tra Inter e Psg e a Monaco di Baviera, sede del match, è scattato l’allarme per eventuali contatti tra le due tifoserie. Saranno circa 30mila i tifosi presenti in Germania senza biglietto e le autorità tedesche temono anche il rischio di infiltrazioni di supporter avversari come quelli di Napoli e Atalanta.

Psg-Inter, tifosi a Monaco senza biglietto

La partita più attesa dell’anno, la finale di Champions League, è in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. L’ambito trofeo sarà conteso tra Inter e Psg i cui tifosi sono ormai già arrivati in Germania per godersi il match.

Tra di essi però in tanti sono quelli che non potranno entrare all’Allianz Arena, lo stadio dove il Bayern Monaco disputa le gare casalinghe. Pur di essere presenti però, nonostante non dispongano del ticket per entrare, oltre 30mila tifosi si sono presentati in Baviera e qui seguiranno la gara negli spazi allestiti per accoglierli o nei locali della zona.

Allarme scontri: clima teso per la finale di Champions League

Sono state aumentate e adeguate le misure di sicurezza per evitare che si vengano a creare scontri tra parigini e milanesi.

I luoghi allestiti per accogliere i tifosi come il Fan Meeting Point di Odeonsplatz sono già stati presi d’assalto dai tifosi delle due squadre. Solo quelli nerazzurri sono già oltre 40mila, ben di più dei soli 18mila biglietti che l’Uefa ha messo a disposizione di ciascun club. Sono invece in arrivo gli ultrà parigini le cui frange più estreme alimentano un clima di tensione e preoccupazione che cresce ora dopo ora. Sul web d’altronde le due tifoserie si sono lanciate minacce e avvertimenti per una gara che è ovviamente molto sentita sul campo e fuori.

Oltre a potenziali scontri in città, preoccupa la presenza di numerosissimi tifosi senza biglietto che dunque saranno in giro per Monaco prima, durante e dopo la finale. Oltre ai tanti tifosi vip presenti, alcuni di essi poi sono stati truffati con biglietti duplicati o non trasferibili, acquistati online dai bagarini a migliaia di euro.

I tifosi infiltrati: rischio di contatti con Napoli, Atalanta e ultrà francesi

Thomas Schelshorn, portavoce della polizia locale, ha illustrato il piano per mettere in sicurezza la città e far sì che l’evento fili liscio, senza intoppi. “Siamo ben preparati”, ha detto. La polizia bavarese schiererà oltre 2mila agenti antisommossa, affiancati da colleghi francesi e italiani esperti di dinamiche ultrà.

A tenere banco sono anche potenziali infiltrazioni di altre tifoserie. Da un lato infatti gli ultrà del Psg sono legati a quelli del Napoli e dell’Atalanta, rivali degli interisti. Quelli nerazzurri invece sono uniti a quelli di Nizza, Marsiglia, PSV Eindhoven e Botev Plovdiv. Piccoli gruppi di supporter di queste squadre sono dunque attesi a Monaco che potrebbe così divenire un vero e proprio campo di battaglia per dirimere vecchie ruggini. E un’altra variabile da controllare è quella dei cosiddetti “cani sciolti” tedeschi, ultrà di tifoserie organizzate tedesche calde, come Hansa Rostock e Dinamo Dresda, che potrebbero inserirsi in eventuali scontri.

Situazione tesa anche in Francia. Qui, e soprattutto in città rivali di Parigi, come Marsiglia, si temono scontri nel caso in cui il Psg dovesse vincere la Champions League e i suoi tifosi dovessero riversarsi nelle strade. L’obiettivo è scongiurare potenziali incidenti al termine della partita. Il ministro francese dell’Interno, Bruno Retailleau, ha chiesto ai prefetti di Francia di ”adottare tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza” le ”fan zone” e tutti i luoghi di raduno, come pub, bar o bistrot, in cui sabato sera verrà trasmessa la gara. Il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, ha inoltre stabilito che l’avenue des Champs Elysées, tra Place de la Concorde e l’Arco di Trionfo, venga chiusa al traffico dalle 19 di oggi.