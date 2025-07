Annullato il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito a Napoli? Il precedente di John Legend e Mary J. Blige

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A due giorni dal concerto di 50 Cent previsto per l’8 luglio a Napoli, in Piazza del Plebiscito, tutto lascia pensare che l’evento sarà annullato. Dopo la cancellazione dello show con John Legend e Mary J. Blige per scarse vendite, non è ancora stato allestito alcun palco per il rapper statunitense, mentre una delle piattaforme dedicate ha sospeso la vendita dei biglietti.

50 Cent a Napoli, concerto annullato?

Se davvero 50 Cent è in procinto di esibirsi in Italia, difficile immaginare che lo faccia in piazza del Plebiscito a Napoli. Il concerto previsto per martedì 8 luglio sarà quasi sicuramente annullato, considerando che nessun palco è stato allestito a 48 ore dall’evento.

Eppure il live era stato ampiamente annunciato, non senza enfasi. “Sarò solo a Napoli, non perdetevelo” aveva dichiarato il rapper statunitense, anticipando l’evento “NAPOLI 4EVER – Official July 4th Celebration”.

50 Cent avrebbe dovuto esibirsi “con la sua band al completo, accompagnato dalla straordinaria Independence Orchestra, una formazione di oltre 100 musicisti” si leggeva inoltre sull’annuncio ufficiale.

I biglietti per il live in Piazza del Plebiscito

Nel frattempo dal Comune di Napoli trapela incertezza: al momento non esistono conferme sull’effettiva realizzazione del live.

Palazzo San Giacomo non ha peraltro diffuso il piano traffico per la chiusura della piazza, solitamente annunciato in anticipo rispetto a eventi di questa portata.

Un altro segnale negativo è dato dal fatto che VivaTicket ha bloccato la vendita dei biglietti, mentre su Ticketone è ancora possibile acquistarli, con prezzi che oscillano tra i 69 e 111 euro.

Tra i fan dell’artista americano c’è ancora speranza di assistere al concerto nel cuore della città partenopea, ma il tempo rimanente non lascia molte prospettive. Per montare palco, impianti e scenografie, oltre a effettuare le prove, servirebbe ormai qualcosa di simile a un miracolo.

Il forfait di John Legend e Mary J. Blige

Non è certo la prima volta che un concerto viene cancellato o posticipato, e non serve andare troppo a ritroso per un esempio. Per la serata di domenica 6 luglio, infatti, era previsto anche il live di John Legend e Mary J. Blige.

Il concerto è stato annullato “a causa delle vendite inferiori alle aspettative, che non permettono di sostenere l’evento delle due star internazionali nelle condizioni previste” aveva comunicato ufficialmente la società organizzatrice Dream Loud, nella giornata di venerdì 4 luglio.