Arrestato Massimo Coppola sindaco di Sorrento, sorpreso a intascare una mazzetta: era stato sostenuto dal Pd

Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Il 48enne, di professione avvocato, sarebbe stato accusato dalla Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, di aver commesso reati contro la pubblica amministrazione, venendo beccato mentre intascava una mazzetta. Alle ultime elezioni comunali, quelle del 2020, era stato eletto appoggiato da diverse liste civiche e dal Pd. Sequestrati oltre 167 mila euro a casa di Lello, nome d’arte di Raffaele Guida, cartomante noto per apparizioni in tv locali.

Scoperto mentre intascava una mazzetta a cena

Secondo ANSA, Massimo Coppola sarebbe stato fermato la sera di martedì 20 maggio dalla Guardia di Finanza della compagnia di Massa Lubrense.

Nel corso di una cena, a margine di un evento sportivo, avrebbe intascato una mazzetta (6 mila euro, ma per gli inquirenti sarebbe una tranche della maggior somma di denaro indebitamente pattuita, 120 mila euro) da un imprenditore della penisola sorrentina per un appalto per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica per il periodo 2023-2026, aggiudicato allo stesso dal Comune di Sorrento, per un valore complessivo a base d’asta di oltre 4,5 milioni di euro.

Secondo quanto appreso dall’AGI, l’auto della Finanza avrebbe presidiato ancora a mezzanotte di ieri il palazzo del Comune.

Coppola sarebbe stato arrestato con un collaboratore e componente dello staff personale, Francesco Di Maio.

Cosa prevede il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità

Al momento, è accusato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Il reato è configurato dall’articolo 319 quater del Codice penale: la pena prevista è la reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi.

“Nei casi previsti dal primo comma”, si legge inoltre nel Codice, “chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni” o “con la reclusione fino a 4 anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100 mila euro”.

L’appoggio del Pd alle ultime elezioni a Sorrento

Massimo Coppola è stato eletto sindaco di Sorrento nell’ottobre 2020, vincendo il ballottaggio contro Mario Gargiulo, imponendosi con il 60,55%. Nel primo turno aveva sfiorato il 41%.

L’avvocato, classe 1977, era stato appoggiato da tre liste civiche e dal Pd.

Fonte foto: Ministero dell'Interno

Tra le liste che hanno sostenuto Coppola alle ultime elezioni 2020 c’era anche il Pd

Sequestro a casa di Raffaele Guida, il “sensitivo Lello”

LaPresse aggiunge che, nell’ambito dell’operazione, è stato anche eseguito un sequestro per oltre 167 mila euro a casa di Raffaele Guida, detto sensitivo Lello, cartomante noto per le sue apparizioni nelle tv locali, residente a Santa Maria a Vico.

Secondo la Procura di Torre Annunziata, Guida sarebbe fiduciario e referente del sindaco nei rapporti, anche illeciti, intrattenuti con gli imprenditori.

I 167 mila euro sequestrati sarebbero stati trovati in un incavo di un tavolo da biliardo.

Chi è il sindaco Massimo Coppola

Massimo Coppola è nato il 23 giugno 1977 a Sorrento e si è laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli.

Dopo aver lavorato come collaboratore esterno alla Thulle S.n.c. di Pomigliano d’Arco, società di assistenza e consulenza alle Pubbliche Amministrazioni, dal 2005 al 2008 ha collaborato con lo studio legale Coppola di Castellammare di STabia.

Dal 2008 al 2009 è stato Consulente presso Imprese e mercati S.r.l. con sede in Piano di Sorrento.

Dal 2010 è avvocato del foro di Torre Annunziata.

Parallelamente ha portato avanti la sua attività politica:

2010-2014: consigliere comunale a Sorrento

2014-2015: assessore del Comune di Sorrento con deleghe alle Politiche giovanili, Commercio e Artigianato

2015-2019: secondo mandato da consigliere comunale, assessore con deleghe alle Politiche giovanili, Commercio e Artigianato, Marketing Territoriale, Verde pubblico, Mobilità e protezione civile