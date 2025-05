Auto sulla folla di tifosi a Liverpool durante la festa per la Premier League, numerosi feriti nell'incidente

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In Inghilterra, durante la parata per celebrare la vittoria del campionato da parte del Liverpool, un’auto ha improvvisamente investito diversi tifosi che festeggiavano in strada. L’autista, un uomo, è stato arrestato. La polizia parla al momento di “collisione” e “incidente stradale”, escludendo quindi un atto volontario. Sul posto ambulanze per medicare i feriti.

Liverpool, auto investe tifosi in festa

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio, mentre migliaia di tifosi affollavano le vie del centro cittadino di Liverpool. Un’auto ha travolto diversi pedoni nei pressi della parata organizzata dai “Reds” per festeggiare il trionfo della squadra in Premier League.

La polizia, intervenuta prontamente sul posto, ha confermato di essere stata allertata poco dopo le 18, in seguito a una segnalazione relativa a un incidente su Water Street.

Fonte foto: ANSA

L’incidente è avvenuto durante la festa del Liverpool insieme ai propri tifosi, per la vittoria della Premier League

L’incidente

Il veicolo coinvolto si è fermato subito dopo l’impatto e il conducente, un uomo, è stato arrestato. Le forze dell’ordine hanno parlato inizialmente di un incidente stradale.

“Siamo stati contattati poco dopo le 18 di oggi, lunedì 26 maggio, a seguito di rapporti su un’auto che era andata in collisione con un certo numero di pedoni su Water Street” ha spiegato un portavoce della polizia, citato da Sky News UK.

Alla testata, una testimone ha raccontato il momento immediatamente successivo all’impatto, con le scene di panico e molta gente spaventata che urlava e correva all’impazzata.

L’ipotesi di atto deliberato

Altre testimonianze sembrano però non collimare appieno con la versione di uno sfortunato incidente. È il caso di Harry Rashid, 48 anni, ascoltato dal Guardian, secondo il quale dopo l’investimento la folla avrebbe cercato di rompere i finestrini per inveire contro l’autista.

Il testimone ha raccontato di aver visto quindi il conducente accelerare di nuovo, travolgendo altri pedoni. Rashid ha definito l’atto “chiaramente deliberato” e “orribile”.

In serata è stato reso noto che il responsabile dell’episodio è un uomo britannico di 53 anni, originario dell’area di Liverpool.

La polizia del Merseyside ha invitato a non fare ipotesi premature a proposito dell’uomo arrestato, mentre l’unità antiterrorismo del Nord Ovest supporta le indagini per chiarire le motivazioni dell’accaduto.

Il commento di Starmer

Il premier britannico Keir Starmer ha commentato con sgomento l’accaduto. “Le scene a Liverpool sono spaventose” ha dichiarato il primo ministro. “I miei pensieri sono con tutti i feriti o coinvolti”.

“Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro risposta rapida a questo incidente scioccante” ha aggiunto Starmer, evidenziando di tenersi aggiornato sugli sviluppi della vicenda e chiedendo ai cittadini di agevolare le operazioni e le indagini delle forze dell’ordine.