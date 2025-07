Delitto di Garlasco, le nuove rivelazioni del testimone del Santuario della Bozzola

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un testimone ha confermato di aver visto Andrea Sempio e Chiara Poggi al Santuario della Bozzola nel periodo in cui si è consumato il delitto di Garlasco. Le nuove dichiarazioni confermano il contrasto con quanto sostenuto da Sempio, che nega di essere mai stato al santuario. La Procura di Pavia indaga su possibili connessioni con l’omicidio.

Cosa ha detto il testimone del Santuario della Bozzola

Andrea Sempio frequentava con i suoi amici il Santuario della Bozzola: a sostenerlo è il testimone che offre un elemento potenzialmente utile per la risoluzione del caso di Garlasco.

“Sì, l’ho visto con un gruppo di amici” ha confermato ai microfoni di Mediaset. Così come avrebbe visto al santuario Chiara Poggi: “Ogni tanto la vedevo, anche lei, in compagnia”.

Sulla possibilità che Sempio e Poggi si incontrassero direttamente in quel luogo, però, non si è sbilanciato. “La vedevo, ma non ero curioso da entrare nei particolari”.

“Ho sempre fatto la mia vita e non sono mai stato curioso di sapere certe cose. Però li vedevo” ha affermato, aggiungendo di essere dell’idea che i due si conoscessero.

Garlasco, cosa c’entra il Santuario

Le parole del fedele identificato come Maurizio vanno a confermare la testimonianza già rilasciata: la convinzione di aver visto Andrea Sempio e Chiara Poggi, insieme a suo fratello Marco e le gemelle Cappa al Santuario della Madonna della Bozzola tra il 2006 e il 2007.

Il testimone, che frequenta il luogo di culto dal 1993, ha raccontato di averli incrociati due o tre volte. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni ostili: dopo l’intervista a “Mattino Cinque News”, lui e la moglie sono stati aggrediti verbalmente da altri fedeli.

Il testimone ha poi inviato una missiva alla Procura, confermando ufficialmente i fatti riportati, con i carabinieri di Vigevano che lo hanno ascoltato in due occasioni.

La posizione di Andrea Sempio

Le sue parole aprono nuovi scenari sulle frequentazioni della vittima e di Andrea Sempio, mai coinvolto direttamente nei luoghi sacri, secondo quanto da lui stesso dichiarato.

La presunta comparsa di Sempio al santuario diventa rilevante considerando anche il fatto che Chiara Poggi aveva effettuato ricerche sul luogo prima della sua morte, secondo informazioni raccolte tra i dati informatici acquisiti dagli inquirenti.