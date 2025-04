Donna trovata morta e decapitata sui binari a Desio, possibile suicidio: ritardi e disagi sulla linea

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Brianza. Il corpo privo di vita di una donna, straziato e decapitato, probabilmente in seguito all’impatto con uno o più treni, è stato trovato nei pressi dei binari alla stazione di Desio. In corso gli accertamenti, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. La linea ferroviaria è stata interrotta per permettere i rilievi, causando ritardi, disagi e treni cancellati.

Donna trovata morta sui binari a Desio

Il macabro ritrovamento è stato fatto nella mattinata di oggi, giovedì 3 aprile, a Desio, in provincia di Monza e Brianza.

Come riporta Ansa, verso le 6 della mattina è stata segnalata la presenza di un cadavere sulla massicciata vicino alla stazione ferroviaria.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La donna trovata morta sui binari a Desio, in provincia di Monza e Brianza

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Le indagini: possibile suicidio

I resti appartengono a una donna, non ancora identificata. Le procedure di identificazione sono rese difficili dalle condizioni del cadavere, decapitato e pieno di ferite, probabilmente in seguito all’impatto con uno o più treni.

Dopo il primo intervento dei carabinieri di Desio, le indagini sul caso sono passate alla polizia ferroviaria.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, anche se al momento l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

Disagi alla circolazione dei treni

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine è stato necessario sospendere la circolazione dei treni sulla linea Milano-Como-Chiasso tra Monza e Seregno, provocando ritardi e disagi.

Trenitalia informa che i treni sulla linea possono subire ritardi superiori ai 60 minuti, cancellati due Eurocity Milano-Zurigo.

Trenord fa sapere che i “treni nella tratta Seregno-Saronno viaggiano regolarmente. I viaggiatori da Saronno diretti a Milano possono usare i treni della linea S3, oppure il Malpensa Express con destinazione Milano Cadorna. Dalla stazione di Como, invece, è possibile utilizzare i treni della rete Ferrovienord Como-Saronno-Milano. Da Camnago, si possono usare i treni della linea S4 per Milano Affori, Bovisa, Milano Domodossola e Milano Cadorna”.