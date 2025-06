Elon Musk provoca Donald Trump e pensa di fondare un nuovo partito, scontro totale: Tesla crolla in Borsa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È scontro acceso tra Elon Musk e Donald Trump, con il patron di Tesla che accusa su X il presidente di ingratitudine e smentisce il suo coinvolgimento nella legge fiscale, definendola “disgustosa” e “ingiusta”. Trump replica con freddezza, minimizzando il peso di Musk, che mediterebbe il sostegno a un terzo partito. Intanto, Tesla crolla in Borsa.

Elon Musk su X sul nuovo partito

“È giunto il momento di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti realmente l’80% della popolazione media?” È ciò che su X ha domandato Elon Musk, al culmine di una lite con Donald Trump che assume, di ora in ora, connotati clamorosi.

In piena rottura con il presidente Usa, Musk ha lasciato quindi intendere la possibilità di supportare la nascita di un terzo partito, allegando un sondaggio con risposta “sì” o “no”.

L’intervento arriva a ridosso delle recenti dichiarazioni di Trump, che si è detto “deluso” dalle critiche di Musk alla sua legge fiscale e di spesa, attualmente in discussione al Congresso.

Tesla in caduta libera

Le nuove rumorose asperità fra Donald Trump ed Elon Musk non sembrano giovare certo al patrimonio di quest’ultimo, con effetti deleteri su Tesla.

In breve tempo, infatti, le azioni della casa automobilistica hanno vissuto un crollo vistoso alla borsa di Wall Street, andando oltre il 15%. Come riporta ANSA, si stima che lo scontro abbia già volatilizzato circa 100 miliardi di dollari in due ore, raggiungendo un totale di 150 miliardi secondo la Cnn.

A pagare dazio per lo “scontro fra titani” è però anche lo stesso presidente americano, con la sua Trump Media and Technology Group Corp che ha ceduto il 7,3%.

Lo scontro con Donald Trump

Dopo i ripetuti attacchi da parte dell’ex alleato, nelle ultime ore Donald Trump ha progressivamente abbandonato il basso profilo in merito alla questione, passando all’attacco.

In risposta a precisa domanda sulle critiche ricevute da Elon Musk, dallo studio ovale il presidente ha affermato: “Non so se avremo più una grande relazione”, sostenendo che gli attacchi ricevuti siano figli della rabbia per la rimozione degli incentivi sulle auto elettriche, qualcosa del quale, a suo dire, Musk era già a conoscenza.

“Sono molto deluso da Elon, io l’ho aiutato molto” ha chiarito Trump, aggiungendo di aspettarsi, anche se non era ancora accaduto, che la prossima mossa di Musk sarebbe stato un attacco personale.

Il contrattacco di Musk

La controffensiva di Musk su X non si è fatta attendere. Il patron di Tesla e SpaceX ha rilanciato una dichiarazione datata 2012 di Trump, in cui il presidente sosteneva che “nessun membro del Congresso dovrebbe essere rieleggibile se il bilancio del nostro Paese non è in pareggio: i deficit non sono ammessi!”.

Il riferimento è ovviamente alle dichiarazioni a sostegno della “One Big Beautiful Bill”, pomo della discordia fra i due, che per Musk sono in contraddizione con quanto affermato in precedenza.

