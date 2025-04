Luca Zaia contro Giorgia Meloni sui dazi di Trump, il leghista le dice cosa fare: "Sono una catastrofe"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha parlato dell’attuale situazione politica nel corso di una intervista, soffermandosi anche sui dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump. Il leghista Zaia è andato contro le parole espresse dalla premier Giorgia Meloni, arrivando a definire le misure del tycoon “una catastrofe”.

Luca Zaia sui dazi di Donald Trump

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha parlato della situazione politica attuale, soffermandosi su temi come il riarmo, l’autonomia differenziata o i dazi.

Proprio su questo tema, Zaia ha usato parole dure, che vanno in una direzione opposta anche a quella della premier Giorgia Meloni: “L’Europa deve dare una risposta forte e coesa, il muro contro muro non paga mai. I dazi sono una catastrofe, un terzo cigno nero dopo il Covid e la guerra in Ucraina”.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che è andato contro le parole di Giorgia Meloni in merito ai dazi imposti da Donald Trump

“Bisogna trattare con gli americani, per trovare una soluzione. Arrivare a un vero asse Usa-Ue per combattere assieme le sfide dei mercati – ha aggiunto ancora Zaia – L’Italia può fare da ponte strategico con Washington. Da domani avremo in Veneto, a Vinitaly, 3 mila operatori del vino statunitensi. Sarà un primo momento importante di confronto diretto, tasteremo il polso ai mercati”

Le parole di Giorgia Meloni

Le parole di Zaia sono difatti in netto contrasto con quelle della premier, che nella giornata di ieri, giovedì 3 aprile, aveva definito i dazi “una scelta sbagliata” e “un altro problema da risolvere”, ma nonostante ciò non li ha percepiti come “la catastrofe che alcuni stanno raccontando”.

La Meloni ha chiesto di non esacerbare la vicenda gettando benzina sul fuoco, fermamente convinta che rispondere “dazi su dazi” non sia la scelta migliore per contrastare le misure di Donald Trump e tutelare le imprese italiane.

“Bisogna aprire una discussione franca, nel merito, con gli americani con l’obiettivo di rimuoverli, non di moltiplicarli” ha poi aggiunto la premier, che ha nel frattempo annullato ogni impegno per concentrarsi su questo problema.

La posizione di Matteo Salvini

Le parole di Luca Zaia, sebbene agli antipodi rispetto a quelle della premier, non si discostano molto dal leader del suo partito, Matteo Salvini.

Per ministro dei Trasporti “se gli Usa hanno deciso di tutelare le proprie imprese, è necessario che l’Italia continui a difendere con determinazione il proprio interesse nazionale anche alla luce dei troppi limiti dell’Europa”.