Omicidio a Fontanafredda, uomo ucciso a colpi di pistola dopo una lite davanti al bar: il killer in fuga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un uomo di 43 anni è stato ucciso a colpi di pistola in strada a Fontanafredda, in provincia di Pordenone. L’omicidio è avvenuto nei pressi di un bar, dopo una lite che ha coinvolto un gruppetto di persone. Sul caso indagano i carabinieri, in corso le ricerche del killer che dopo aver sparato è fuggito a bordo di un’auto.

Omicidio a Fontanafredda

L’omicidio si è verificato nella serata di domenica 6 aprile a Fontanafredda, comune di 12 mila abitanti alle porte di Pordenone.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 21 in via Buonarroti, a pochi passi da un bar in quel momento affollato per via della partita di calcio Roma-Juventus. Lo riporta Ansa.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’omicidio a Fontanafredda, vicino Pordenone

Secondo quanto ricostruito finora, c’è stato un acceso litigio che ha coinvolto tre o quattro persone: a un certo punto uno ha tirato fuori una pistola e ha esploso alcuni colpi, uccidendo un uomo di 43 anni.

Ucciso a colpi di pistola dopo una lite davanti al bar

Il Gazzettino riferisce che la vittima si chiamava Vladimir Topjana: albanese, residente a Cordenons, lavorava come autista.

Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal Messaggero Veneto, il 43enne era seduto su una panchina in strada in compagnia di un parente quando si sono avvicinati altri due uomini, arrivati in auto, su un’Audi bianca.

Il gruppetto ha iniziato a discutere sempre più animatamente, fino a quando uno dei due arrivati in auto ha impugnato una pistola e ha esploso diversi colpi che hanno raggiunto Topjana.

L’aggressore è quindi risalito sull’Audi bianca ed è fuggito.

Immediati i soccorsi, sul posto è arrivato il personale del 118 ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

Le indagini: caccia al killer

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sacile e del Nucleo investigativo di Pordenone, oltre al medico legale e al pubblico ministero di turno.

Gli investigatori hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto, sono stati sentiti diversi testimoni e parenti della vittima.

Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private della cittadina friulana.

Gli inquirenti stanno cercando di ottenere indicazioni per rintracciare l’uomo scappato dopo aver ucciso Topjana, da quanto emerso anche lui albanese.